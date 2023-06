Grão Espresso lança nova linha de cafés em parceria com a Três Corações

O brasileiro sempre foi apaixonado por café. Não por acaso, o Brasil é o principal produtor e exportador desse grão em todo o mundo, e a história do país está intimamente ligada à sua produção. E para celebrar essa relação, a rede de cafeterias Grão Espresso está lançando uma linha própria da bebida em parceria com a Três Corações, uma das principais fabricantes do Brasil.

Com o lançamento, apostando na alta do mercado de café e na mudança da forma como o brasileiro se relaciona com a bebida, a rede de cafeterias quer reforçar sua atuação no mercado crescendo 35% até o final de 2024.

A nova linha traz entre seus atributos acidez cítrica, sabor caramelizado com notas lembrando amêndoas cacau, aroma das castanhas e finalização longa e prazerosa. Além do lançamento, a empresa também preparou uma novidade, e os clientes que apresentarem dez cupons fiscais comprovando a compra de bebidas com café nas lojas da Grão Espresso, ainda podem escolher um dos três copos decorados exclusivos criados pela marca para este lançamento.

De acordo com Ricardo Vargas, diretor de Operações da marca, a Grão Espresso passa por um momento importante de expansão e as parcerias com outros grandes players do mercado são muito importantes para reforçar a presença da rede em todo território nacional. “Nossa expectativa é inaugurar 50 novas unidades ao longo de 2023 com foco em ampliar ainda mais nossa presença em São Paulo. Também queremos fortalecer nossa presença na região Nordeste”, diz Ricardo.

A nova popularização do café

Esse movimento de crescimento da rede está relacionado a “uma mudança importante no ponto de consumo da bebida nas capitais e regiões metropolitanas do país, com as cafeterias”.

Isso porque o brasileiro está tomando mais café. Essa é a conclusão dos dados do levantamento “Agronegócio do Café – Produção, Transformação e Oportunidades”, elaborado pela Fiesp. Segundo o estudo, o consumo aparente estimado de café no Brasil avançou 13% entre a média de 2008-2011 e 2018-2021. O índice está acima do crescimento da população brasileira no período, que foi de 9,8% segundo números do IBGE.

“Nosso grande diferencial é o tempo de mercado. Somos considerados uma marca forte e confiável, afinal surgimos muito antes da atual explosão de cafeterias. Além disso, também nos destacamos pelas parcerias com marcas renomadas, como Forno de Minas, Coca-Cola, Tia Eliana e Três Corações”, afirma o diretor de Operações.

Fundada em 1992 no estado de São Paulo, a marca surgiu muito antes da recente onda de cafeterias, ganhando sua primeira unidade dois anos depois, no Shopping D, localizado na capital paulista. Em 1995, a empresa migrou para o modelo de franquias, e desde então vem ganhando espaço e se consolidando.

