Burger King responde à concorrência com uso de IA para alavancar marketing

A ação de mídia out of home do Burger King em resposta ao seu principal concorrente, com o uso de inteligência artificial, aponta para mais uma fronteira aberta ao marketing. Em resposta ao McDonald's, que lançou uma campanha com anúncio criado com base em definições de inteligência artificial sobre o mais icônico hambúrguer do mundo, o Burger King apresenta a definição do maior sanduíche, que chamou de o "mA.Ioral".

A provocação do Burger King vem repercutindo inclusive em escala internacional, em veículos como Business Insider. A marca vem realizando um resgate desse estilo de marketing mais humorado em relação à concorrência com as recentes campanhas Ronald e Dia da Mentira.

Utilizando a inteligência artificial

A marca perguntou à inteligência artificial qual é o maior hambúrguer. Segue a definição da IA publicada na mídia OOH:

O “Whopper” do Burger King é o maior em termos de tamanho e quantidade de ingredientes. O Whopper é conhecido por seu tamanho generoso e é composto de um hambúrguer de carne bovina grelhado no fogo, pão de gergelim, queijo, tomate, picles, cebola, maionese e ketchup. É considerado um hambúrguer robusto e satisfatório, sendo uma opção para aqueles que desejam uma refeição mais substancial. No entanto, é importante ressaltar que o tamanho e a quantidade dos ingredientes podem variar de acordo com o país ou a região.

