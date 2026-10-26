Vitória de Lula pode tirar 17% do Ibovespa e encarecer dólar em até 15%, diz BTG

A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva pode custar à bolsa brasileira cerca de 35 mil pontos nas próximas semanas. A projeção é do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), que vê o Ibovespa recuar 17%, para algo perto de 170 mil pontos, a partir dos 205 mil pontos do fechamento de sexta-feira.

Em relatório divulgado nesta segunda-feira, 26, e assinado por cinco analistas, entre eles Carlos Sequeira, o banco estima ainda uma desvalorização de 10% a 15% do real. Com o efeito do câmbio, a perda da bolsa medida em dólar chegaria a cerca de 30%.

Lula foi reeleito no domingo, 25, com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro (PL), segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A diferença foi de 4,4 milhões de votos.

O resultado representou uma virada sobre o primeiro turno, quando o petista terminou cerca de 2,2 milhões de votos atrás do senador. Lula chega assim ao quarto mandato.

O mercado vinha precificando outro desfecho. No último pregão antes da votação, o Ibovespa fechou em alta de 0,47%, aos 205.082 pontos, e o dólar caiu para R$ 4,99, embalados pela perspectiva de vitória de Flávio.

Juro longo acima de 8% e Selic travada

A tese do BTG vai além da reação imediata das ações. Para o banco, a vitória do presidente deve pressionar os juros de longo prazo, enfraquecer o real e reduzir o espaço do Banco Central para acelerar o ciclo de cortes da Selic.

O ponto central é o juro real longo, a taxa paga pelos títulos públicos atrelados à inflação, como as NTN-Bs. Ela é referência para o custo de capital das empresas.

Hoje, essa taxa está em 6,7%, depois de cair 0,81 ponto percentual nos últimos 30 dias. Segundo o BTG, ela deve subir rapidamente para acima de 8% e permanecer nesse nível até que o governo apresente a política fiscal dos próximos quatro anos.

Esse patamar ficaria acima da média de todos os governos recentes. No terceiro mandato de Lula, o juro real longo foi de 6,65%, em média, e no segundo, de 6,9%. Nos dois governos de Dilma Rousseff, ficou em 5,52% e 6,55%. Com Michel Temer, em 5,45%, e com Jair Bolsonaro, em 4,49%.

Juros longos mais altos, câmbio mais fraco e expectativas de inflação desancoradas tendem a frear o Banco Central. O boletim Focus projeta a Selic em 12% no fim de 2027, uma redução de 1,75 ponto percentual em relação ao nível atual.

Para o BTG, a depender da política fiscal do novo governo, até essa projeção pode se mostrar agressiva. Na visão do banco, só o anúncio de uma equipe econômica com credibilidade e sinais de disciplina fiscal criariam condições para juros menores.

O tamanho da queda projetada também tem base no valuation. Sem Petrobras e Vale, o Ibovespa negocia a 10,9 vezes o lucro projetado para os próximos 12 meses, um desconto de 8,4% em relação à média histórica.

O banco espera que o índice desça rapidamente até um desvio-padrão abaixo dessa média, o equivalente aos 170 mil pontos.

A estimativa é mais pessimista do que a feita no início do mês. Na carteira recomendada de outubro, o BTG calculava que uma reeleição de Lula levaria a um recuo de cerca de 10% do Ibovespa e do real.

O relatório também destaca o novo desenho do Congresso, que vai pesar na negociação de qualquer ajuste fiscal. O PL elegeu 19 senadores e passa a ter 28 das 81 cadeiras do Senado. Somados os aliados, o grupo alinhado a Flávio deve chegar a cerca de 40 senadores a partir de 2027.

Na Câmara, o PL elegeu 121 deputados, 24% do total, e a coalizão de Flávio soma 203 cadeiras, ou 40%. Os partidos de esquerda mantêm tamanho semelhante ao da legislatura atual, com 125 deputados, e o centro fica com 179.

Nos estados, 16 governadores eleitos são alinhados à agenda bolsonarista, incluindo os de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Para aprovar medidas relevantes, Lula precisará negociar com os partidos de centro, segundo o BTG.

As ações que o BTG recomenda para atravessar a queda

Para o investidor, o banco aponta três grupos de ações que devem atravessar melhor um cenário de real mais fraco e juros altos.

Exportadoras : ganham com o dólar mais caro. O BTG cita Gerdau , Suzano e Vale ; PRIO , de petróleo; SLC Agrícola , 3Tentos e São Martinho , do agronegócio; e as industriais WEG e Embraer .

: ganham com o dólar mais caro. O BTG cita , e ; , de petróleo; , e , do agronegócio; e as industriais e . Defensivas com balanço forte : as seguradoras Caixa Seguridade e Porto Seguro e a fabricante de bebidas Ambev .

: as seguradoras e e a fabricante de bebidas . Grandes empresas: Petrobras, pela exposição ao câmbio e ao petróleo e pelos dividendos, e Itaú, que, entre os grandes bancos, é o mais bem posicionado para atravessar o período, segundo o BTG.

Parte dessas ações já se moveu antes da eleição. Em 30 dias, 3Tentos subiu 38,9%, PRIO avançou 21,3% e Petrobras, 18,3%. A estatal acumula alta de 102,5% no ano.

Outras exportadoras ficaram para trás no mesmo período: WEG caiu 16,5%, Vale recuou 13,4% e Embraer, 10%.

O banco também listou as empresas menos alavancadas de sua cobertura, que tendem a sofrer menos com a Selic alta. Todas têm dívida líquida negativa, ou seja, mais dinheiro em caixa do que dívidas.

O indicador usado é a relação entre dívida líquida e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização). Quanto mais negativo, maior a folga financeira.

Empresa Setor Dívida líquida/Ebitda 2026* Dívida líquida/Ebitda 2027* VTEX Tecnologia -5,8x -4,6x XP Inc Financeiro (ex-bancos) -3,8x -4,1x Bradsaude Saúde -3,1x -3,3x Locaweb Tecnologia -1,9x -2,1x Bemobi Tecnologia -1,3x -1,0x Intelbras Tecnologia -1,1x -1,5x PRIO Petróleo e gás -1,1x -0,8x Vivara Varejo -0,8x -1,2x Totvs Tecnologia -0,7x -1,1x Méliuz Financeiro (ex-bancos) -0,7x -1,0x Lojas Renner Varejo -0,6x -0,5x CSN Mineração Mineração e siderurgia -0,6x -0,5x M. Dias Branco Alimentos e bebidas -0,5x -0,4x Ambev Alimentos e bebidas -0,5x -0,5x Track & Field Varejo -0,3x -0,6x Usiminas Mineração e siderurgia -0,3x -0,5x PagBank Financeiro (ex-bancos) -0,3x -0,2x WEG Bens de capital -0,3x -0,4x Cury Imobiliário -0,3x -0,4x Embraer Bens de capital -0,2x -0,4x B3 Financeiro (ex-bancos) -0,2x -0,2x PetzCobasi Varejo -0,1x -0,4x

*Projeções. Fonte: BTG Pactual

O que a história mostra

As duas últimas eleições ajudam a dimensionar o risco. Nos 12 meses seguintes à vitória de Jair Bolsonaro, em 2018, o Ibovespa subiu 26,2%. Depois da eleição de Lula, em 2022, o índice recuou 1,8% no mesmo intervalo.

O número do índice, porém, esconde a pressão sobre setores ligados à economia doméstica. Em uma amostra de cerca de 70 ações acompanhada pelo BTG, só 27,5% subiram no primeiro mês após a vitória de Lula em 2022. Depois da vitória de Bolsonaro em 2018, foram 66,7%.

Naquele primeiro mês de 2022, os índices de consumo, financeiro e imobiliário da B3 caíram 10,9%, 10,1% e 13,1%, respectivamente. O de materiais básicos, que reúne exportadoras, subiu 12,8%.

Os próximos passos estão em Brasília. Para o BTG, a montagem da equipe econômica e os primeiros sinais sobre a política fiscal do quarto mandato vão definir se o juro real longo continuará elevado e, com ele, a pressão sobre a bolsa.