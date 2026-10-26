Vitória de Lula pode tirar 17% do Ibovespa e encarecer dólar em até 15%, diz BTG

Lula foi reeleito no domingo, 25, com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro (PL), segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (Ricardo Stuckert/Divulgação)
Repórter de Mercados
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 09h50.
A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva pode custar à bolsa brasileira cerca de 35 mil pontos nas próximas semanas. A projeção é do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), que vê o Ibovespa recuar 17%, para algo perto de 170 mil pontos, a partir dos 205 mil pontos do fechamento de sexta-feira.
Em relatório divulgado nesta segunda-feira, 26, e assinado por cinco analistas, entre eles Carlos Sequeira, o banco estima ainda uma desvalorização de 10% a 15% do real. Com o efeito do câmbio, a perda da bolsa medida em dólar chegaria a cerca de 30%.
Lula foi reeleito no domingo, 25, com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro (PL), segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A diferença foi de 4,4 milhões de votos.
O resultado representou uma virada sobre o primeiro turno, quando o petista terminou cerca de 2,2 milhões de votos atrás do senador. Lula chega assim ao quarto mandato.
O mercado vinha precificando outro desfecho. No último pregão antes da votação, o Ibovespa fechou em alta de 0,47%, aos 205.082 pontos, e o dólar caiu para R$ 4,99, embalados pela perspectiva de vitória de Flávio.
A tese do BTG vai além da reação imediata das ações. Para o banco, a vitória do presidente deve pressionar os juros de longo prazo, enfraquecer o real e reduzir o espaço do Banco Central para acelerar o ciclo de cortes da Selic.
O ponto central é o juro real longo, a taxa paga pelos títulos públicos atrelados à inflação, como as NTN-Bs. Ela é referência para o custo de capital das empresas.
Hoje, essa taxa está em 6,7%, depois de cair 0,81 ponto percentual nos últimos 30 dias. Segundo o BTG, ela deve subir rapidamente para acima de 8% e permanecer nesse nível até que o governo apresente a política fiscal dos próximos quatro anos.
Esse patamar ficaria acima da média de todos os governos recentes. No terceiro mandato de Lula, o juro real longo foi de 6,65%, em média, e no segundo, de 6,9%. Nos dois governos de Dilma Rousseff, ficou em 5,52% e 6,55%. Com Michel Temer, em 5,45%, e com Jair Bolsonaro, em 4,49%.
Juros longos mais altos, câmbio mais fraco e expectativas de inflação desancoradas tendem a frear o Banco Central. O boletim Focus projeta a Selic em 12% no fim de 2027, uma redução de 1,75 ponto percentual em relação ao nível atual.
Para o BTG, a depender da política fiscal do novo governo, até essa projeção pode se mostrar agressiva. Na visão do banco, só o anúncio de uma equipe econômica com credibilidade e sinais de disciplina fiscal criariam condições para juros menores.
O tamanho da queda projetada também tem base no valuation. Sem Petrobras e Vale, o Ibovespa negocia a 10,9 vezes o lucro projetado para os próximos 12 meses, um desconto de 8,4% em relação à média histórica.
O banco espera que o índice desça rapidamente até um desvio-padrão abaixo dessa média, o equivalente aos 170 mil pontos.
A estimativa é mais pessimista do que a feita no início do mês. Na carteira recomendada de outubro, o BTG calculava que uma reeleição de Lula levaria a um recuo de cerca de 10% do Ibovespa e do real.
O relatório também destaca o novo desenho do Congresso, que vai pesar na negociação de qualquer ajuste fiscal. O PL elegeu 19 senadores e passa a ter 28 das 81 cadeiras do Senado. Somados os aliados, o grupo alinhado a Flávio deve chegar a cerca de 40 senadores a partir de 2027.
Na Câmara, o PL elegeu 121 deputados, 24% do total, e a coalizão de Flávio soma 203 cadeiras, ou 40%. Os partidos de esquerda mantêm tamanho semelhante ao da legislatura atual, com 125 deputados, e o centro fica com 179.
Nos estados, 16 governadores eleitos são alinhados à agenda bolsonarista, incluindo os de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Para aprovar medidas relevantes, Lula precisará negociar com os partidos de centro, segundo o BTG.
Para o investidor, o banco aponta três grupos de ações que devem atravessar melhor um cenário de real mais fraco e juros altos.
Parte dessas ações já se moveu antes da eleição. Em 30 dias, 3Tentos subiu 38,9%, PRIO avançou 21,3% e Petrobras, 18,3%. A estatal acumula alta de 102,5% no ano.
Outras exportadoras ficaram para trás no mesmo período: WEG caiu 16,5%, Vale recuou 13,4% e Embraer, 10%.
O banco também listou as empresas menos alavancadas de sua cobertura, que tendem a sofrer menos com a Selic alta. Todas têm dívida líquida negativa, ou seja, mais dinheiro em caixa do que dívidas.
O indicador usado é a relação entre dívida líquida e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização). Quanto mais negativo, maior a folga financeira.
|Empresa
|Setor
|Dívida líquida/Ebitda 2026*
|Dívida líquida/Ebitda 2027*
|VTEX
|Tecnologia
|-5,8x
|-4,6x
|XP Inc
|Financeiro (ex-bancos)
|-3,8x
|-4,1x
|Bradsaude
|Saúde
|-3,1x
|-3,3x
|Locaweb
|Tecnologia
|-1,9x
|-2,1x
|Bemobi
|Tecnologia
|-1,3x
|-1,0x
|Intelbras
|Tecnologia
|-1,1x
|-1,5x
|PRIO
|Petróleo e gás
|-1,1x
|-0,8x
|Vivara
|Varejo
|-0,8x
|-1,2x
|Totvs
|Tecnologia
|-0,7x
|-1,1x
|Méliuz
|Financeiro (ex-bancos)
|-0,7x
|-1,0x
|Lojas Renner
|Varejo
|-0,6x
|-0,5x
|CSN Mineração
|Mineração e siderurgia
|-0,6x
|-0,5x
|M. Dias Branco
|Alimentos e bebidas
|-0,5x
|-0,4x
|Ambev
|Alimentos e bebidas
|-0,5x
|-0,5x
|Track & Field
|Varejo
|-0,3x
|-0,6x
|Usiminas
|Mineração e siderurgia
|-0,3x
|-0,5x
|PagBank
|Financeiro (ex-bancos)
|-0,3x
|-0,2x
|WEG
|Bens de capital
|-0,3x
|-0,4x
|Cury
|Imobiliário
|-0,3x
|-0,4x
|Embraer
|Bens de capital
|-0,2x
|-0,4x
|B3
|Financeiro (ex-bancos)
|-0,2x
|-0,2x
|PetzCobasi
|Varejo
|-0,1x
|-0,4x
*Projeções. Fonte: BTG Pactual
As duas últimas eleições ajudam a dimensionar o risco. Nos 12 meses seguintes à vitória de Jair Bolsonaro, em 2018, o Ibovespa subiu 26,2%. Depois da eleição de Lula, em 2022, o índice recuou 1,8% no mesmo intervalo.
O número do índice, porém, esconde a pressão sobre setores ligados à economia doméstica. Em uma amostra de cerca de 70 ações acompanhada pelo BTG, só 27,5% subiram no primeiro mês após a vitória de Lula em 2022. Depois da vitória de Bolsonaro em 2018, foram 66,7%.
Naquele primeiro mês de 2022, os índices de consumo, financeiro e imobiliário da B3 caíram 10,9%, 10,1% e 13,1%, respectivamente. O de materiais básicos, que reúne exportadoras, subiu 12,8%.
Os próximos passos estão em Brasília. Para o BTG, a montagem da equipe econômica e os primeiros sinais sobre a política fiscal do quarto mandato vão definir se o juro real longo continuará elevado e, com ele, a pressão sobre a bolsa.