Confiança virou moeda da liderança — e esses quatro hábitos definem quem prospera em 2026

Em um cenário de equipes exaustas, pressão por resultados e ansiedade crescente diante da inteligência artificial, a confiança se tornou um ativo decisivo.

Segundo o relatório State of the Global Workplace 2024, da Gallup, o engajamento global caiu de 23% para 21% — entre gestores, a queda foi de 30% para 27%. E como 70% do engajamento de uma equipe é diretamente influenciado pelo gestor, o impacto é imediato.

O desafio deixou de ser apenas estratégico e tornou-se humano. É nesse ponto que entra a equação CARE, apresentada pelo CEO da DX Learning Solutions, Alex Draper, como um sistema prático para reconstruir confiança e desempenho.

A equação CARE resume quatro práticas que funcionam como um “sistema operacional humano” da performance. As informações foram retiradas de Forbes.

COMO LIDERAR UMA EMPRESA GLOBAL: aprenda os princípios de liderança de quem comandou a maior cervejaria do mundo. Inscreva-se gratuitamente na masterclass com Carlos Brito

1. Clareza: simplicidade escala, complexidade trava

Ambiguidade gera ansiedade. Líderes eficazes deixam claro:

Para onde estamos indo

Por que isso importa

O que significa desempenho excelente

Além disso, confirmam entendimento com perguntas como: “O que você entendeu?” — não apenas “Está claro?”. Clareza reduz retrabalho, conflitos e ruído estratégico.

2. Autonomia: confiança se constrói decisão a decisão

Microgerenciamento mina confiança, mas por outro lado, a autonomia constrói. Perguntas como “O que você faria no meu lugar?” ou “O que estamos deixando passar?” incentivam responsabilidade e pensamento crítico.

Para líderes que precisam escalar impacto, autonomia é multiplicador de capacidade.

3. Relacionamentos: cultura acontece entre reuniões

Cultura não vive no slide, mas sim nos microcomportamentos. Conectar-se genuinamente, circular, ouvir de verdade e criar espaço para discordância produtiva fortalece o ambiente psicológico.

Alta performance é consequência de relações de confiança.

4. Equidade: justo não é igual

Equidade significa oferecer o que cada pessoa precisa para performar melhor.

Tratar todos da mesma forma pode parecer eficiente — mas nem sempre é eficaz. Liderança madura exige discernimento e senso de justiça contextual.

O QUE UM CEO GLOBAL APRENDEU EM 16 ANOS NO TOPO: transforme sua visão de liderança com a masterclass gratuita de Carlos Brito. Inscreva-se

A crise de confiança é real

Não se trata apenas de motivação, mas de credibilidade. Dados da Quantum Workplace mostram que apenas 35% dos funcionários acreditam que seu feedback gera mudanças reais. O que Draper chama de “gap entre escuta e ação” corrói a confiança antes mesmo de afetar os indicadores.

Quando líderes perguntam, mas não agem, a cultura se fragiliza — e sem confiança, não há execução consistente.

Aprenda com quem liderou a maior cervejaria do mundo e construiu um legado global

O Na Prática convida você a dar o próximo passo na sua trajetória de liderança.

Na masterclass gratuita com Carlos Brito, ex-CEO da AB InBev e atual CEO do Belron Group, você vai aprender como desenvolver equipes de alta performance, tomar decisões estratégicas e construir uma liderança que permanece no tempo.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

Os princípios que sustentaram a expansão global da AB InBev

Como formar e manter times engajados e eficientes

A visão de liderança que conecta resultados, ética e pessoas

Lições práticas para quem quer pensar como CEO antes do cargo chegar

As inscrições são gratuitas. CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE AGORA