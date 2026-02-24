Confiança virou moeda da liderança — e esses quatro hábitos definem quem prospera em 2026

Confiança de verdade pede coragem (Nisian Hughes/Getty Images)
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 05h00.
Em um cenário de equipes exaustas, pressão por resultados e ansiedade crescente diante da inteligência artificial, a confiança se tornou um ativo decisivo.
Segundo o relatório State of the Global Workplace 2024, da Gallup, o engajamento global caiu de 23% para 21% — entre gestores, a queda foi de 30% para 27%. E como 70% do engajamento de uma equipe é diretamente influenciado pelo gestor, o impacto é imediato.
O desafio deixou de ser apenas estratégico e tornou-se humano. É nesse ponto que entra a equação CARE, apresentada pelo CEO da DX Learning Solutions, Alex Draper, como um sistema prático para reconstruir confiança e desempenho.
A equação CARE resume quatro práticas que funcionam como um “sistema operacional humano” da performance. As informações foram retiradas de Forbes.
Ambiguidade gera ansiedade. Líderes eficazes deixam claro:
Além disso, confirmam entendimento com perguntas como: “O que você entendeu?” — não apenas “Está claro?”. Clareza reduz retrabalho, conflitos e ruído estratégico.
Microgerenciamento mina confiança, mas por outro lado, a autonomia constrói. Perguntas como “O que você faria no meu lugar?” ou “O que estamos deixando passar?” incentivam responsabilidade e pensamento crítico.
Para líderes que precisam escalar impacto, autonomia é multiplicador de capacidade.
Cultura não vive no slide, mas sim nos microcomportamentos. Conectar-se genuinamente, circular, ouvir de verdade e criar espaço para discordância produtiva fortalece o ambiente psicológico.
Alta performance é consequência de relações de confiança.
Equidade significa oferecer o que cada pessoa precisa para performar melhor.
Tratar todos da mesma forma pode parecer eficiente — mas nem sempre é eficaz. Liderança madura exige discernimento e senso de justiça contextual.
Não se trata apenas de motivação, mas de credibilidade. Dados da Quantum Workplace mostram que apenas 35% dos funcionários acreditam que seu feedback gera mudanças reais. O que Draper chama de “gap entre escuta e ação” corrói a confiança antes mesmo de afetar os indicadores.
Quando líderes perguntam, mas não agem, a cultura se fragiliza — e sem confiança, não há execução consistente.
