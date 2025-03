Gigante da moda aumenta conversão de frete em 20% com solução da Intelipost

Uma promoção de sapatos a R$ 199 chama a atenção. Mas se na hora de calcular o frete o preço vai para R$ 220 o consumidor desiste só de bater o olho. A OpinionBox já estudou esse fenômeno e descobriu que 75% dos brasileiros desistem da compra online após consultar o valor da entrega.

Esse conceito, de quantos compram e quantos desistem ao ver o frete, é chamado de “conversão de frete”. Ele é um problema para muitos e-commerces que trabalham com o modelo de leilão de frete – quando o site escolhe a melhor transportadora apenas pelo preço mais barato.

Foi mudando este sistema que a Arezzo, gigante do varejo de moda, conseguiu aumentar a sua taxa de conversão de frete em 20% em janeiro deste ano. Ou seja, de todos os clientes que chegaram na etapa do frete, 20% a mais finalizaram a compra.

O novo sistema de decisão de frete do e-commerce foi desenvolvido pela Intelipost, e encontra uma solução simples para tornar os fretes mais atrativos, mesmo que o valor não seja o mais baixo possível.

Frete melhor é aquele que considera custo-benefício

Antes, o frete apresentado ao consumidor da Arezzo era sempre o mais barato, independentemente do prazo de entrega. As demais alternativas eram excluídas, mesmo que uma delas tivesse menor tempo de entrega por apenas alguns centavos a mais.

Agora, o sistema de Cotação de Frete Inteligente analisa as transportadoras no seu banco de dados utilizando a relação custo-benefício como prioridade. Se sair um pouco mais caro, a empresa dá conta do valor. O que importa é disponibilizar entregas mais rápidas e atrativas.

“Em janeiro de 2025, essa estratégia impactou 12 mil pedidos, reduzindo o prazo médio em dois dias e, em alguns casos, chegando a sete dias de redução com um investimento médio de apenas R$0,66 por pedido. Assumimos esse custo para garantir uma experiência de entrega superior, mantendo nosso SLA de excelência e melhorando nosso NPS”, explica Pedro Abreu, coordenador de Logística Web na Arezzo.

Com centro de distribuição no ES, empresa precisou de olhar atento para a otimização

A Intelipost começou o desafio da implementação com a seguinte questão em mente: o Centro de Distribuição em Cariacica (ES) atende a diferentes perfis, mas todos os consumidores precisavam de uma experiência mais garantida. Foi preciso:

Integração do sistema , permitindo critérios de custo e prazo analisados de forma automatizada.

Definir quanto a empresa estaria disposta a investir por pedido para melhorar os prazos de entrega sem comprometer a rentabilidade.

Ajustes nos processos logísticos, garantindo que as transportadoras escolhidas pudessem cumprir os novos prazos estimados.

“A complexidade da malha logística no país demanda um olhar atento para as opções de frete, o que nem sempre significa que o menor valor seja a melhor decisão. A cotação do Frete Inteligente supre esse gargalo, pois contamos com uma base de dados construída ao longo de mais de 10 anos no mercado. Dessa forma, a análise dessas informações sempre apresenta a alternativa de entrega com maior eficiência e melhor custo-benefício”, comenta Ross Saario, CEO da Intelipost.

Diante dos resultados expressivos da Cotação de Frete Inteligente, a Arezzo também estuda novas estratégias em parceria com a Intelipost para conseguir ainda mais a ofertas de prazos reduzidos.

