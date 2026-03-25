Gestão Sustentável: Geopolítica do conflito e a transição irreversível

O cenário internacional recente trouxe à tona uma vulnerabilidade que muitos acreditavam estar sob relativo controle: a extrema dependência global das cadeias de combustíveis fósseis.

Como tem sido regra em momentos de ruptura geopolítica, a primeira e mais visível reação do mercado foi a disparada nos preços do petróleo, com o barril de Brent testando patamares que desafiam a estabilidade econômica de nações importadoras.

No entanto, para além da volatilidade imediata e do impacto nas bombas de combustível, um movimento mais silencioso e profundo está ocorrendo nos bastidores do mercado de capitais.

O novo paradigma energético e os fabricantes de baterias

Enquanto as manchetes focam no sobe e desce das commodities, investidores atentos estão direcionando seu capital para o que sustenta o novo paradigma energético.

Um dado emblemático desse momento é o desempenho das ações de fabricantes de baterias globais, que dispararam no período.

Esse fenômeno revela como o mercado já compreende que diante da incerteza no fornecimento de gás e petróleo, a solução não reside apenas em encontrar novos fornecedores desses insumos, mas em acelerar a "eletrificação de tudo".

Soberania energética como estratégia de resiliência

A lógica por trás desse movimento é a busca pela soberania energética.

Países que dependem da importação de hidrocarbonetos percebem, da maneira mais dura, que a exposição a conflitos em regiões geograficamente distantes pode paralisar suas economias.

Nesse contexto, investir em energias renováveis aliadas a sistemas robustos de armazenamento deixa de ser apenas uma escolha "verde" para se tornar também uma estratégia de soberania, proteção de ativos e continuidade de negócios.

A irreversível transição energética e o valor da gestão

Em outras palavras: apesar das oscilações de curto prazo, certas tendências tornaram-se irreversíveis.

A transição energética para uma economia de baixo carbono está deixando de ser vista como um custo de conformidade para ser entendida como a base da competitividade futura.

O avanço tecnológico e a escala alcançada pela indústria de baterias criaram uma inércia que nem mesmo a mais grave crise no Golfo Pérsico parece capaz de frear; ao contrário, o conflito atua como um catalisador.

Para o campo da gestão sustentável, a lição é clara: a sustentabilidade e a estratégia de negócios fundiram-se definitivamente.

Não há mais espaço para análises que ignorem os riscos climáticos e geopolíticos como variáveis externas. A capacidade de prosperar dependerá da velocidade em adotar soluções que garantam independência e eficiência.

O crescimento no valor das empresas que viabilizam a energia limpa é um sinal de que o paradigma mudou: o futuro já está sendo precificado, e ele é sustentável, descentralizado e, acima de tudo, inevitável.