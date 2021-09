Gabriel Medina empresta sorriso para nova campanha da Orthopride

A Orthopride, franquia de ortodontia que faz parte do grupo Orthopride, lançou esta semana sua primeira campanha institucional com alcance nacional. Por 75 dias, serão veiculadas peças para jornais, digital e midia out of home trazendo o surfista Gabriel Medina e o ator Caio Castro. A mídia digital será destaque. Com o conceito “Arrisque um sorriso”, a campanha conta a história da marca e suas conexões com a realização de sonhos.

O grupo Orthopride investiu mais de R$ 1 milhão na campanha. Para Richard Magrath, diretor executivo do grupo, a nova campanha reflete os pilares da marca Orthopride e seu novo posicionamento.

“A campanha visa divulgar o novo posicionamento da Orthopride, que traz uma mensagem jovem, mais conectada, que exalta aqueles que investem seu tempo e energia para enfrentar desafios sem medo”, declara o diretor. O grupo prevê encerrar este ano com 200 unidades da marca Orthopride em funcionamento.

Além da Orthopride, o grupo também é dono das empresas Bodylaser (de depilação a laser) e Face2Face, de harmonização facial. Juntas, as três empresas devem fechar 2021 com faturamento que ultrapassa os R$ 300 milhões.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também