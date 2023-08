Startup fundada por mulheres realiza teste oncológico inédito no país

A OncoTag, laboratório de análises genéticas com foco em oncologia de precisão, desenvolveu um exame inédito no Brasil: um teste molecular para avaliação do prognóstico de pacientes com câncer de ovário. O exame desenvolvido pelas sócias Luciana Lopes e Letícia Braga nasceu na pesquisa de doutorado das duas e consiste em um conjunto de sondas genéticas para análise da expressão de genes específicos. Em seguida, é usado um algoritmo de classificação molecular, objetivando em informações sobre a natureza dos tumores e a probabilidade de recidiva do câncer e benefício da quimioterapia adjuvante em um grupo de pacientes selecionados. Esses resultados permitem que o médico direcione melhor o tratamento para a paciente.

Procura por investidores

Para atrair investidores, a startup fechou parceria com a Mubius WomenTech Ventures, 1ª WomenTech do Brasil. A Venture builder deve lançar um projeto estratégico de marketing e mídias sociais, especialmente para médicos, incentivando a adoção da nova tecnologia. Além disso, a Mubius vai trabalhar na captação de investimentos através de seleção das oportunidades mais atrativas, que correspondam às expectativas da empresa. O propósito inicial é a entrada no mercado e venda do Ovarian Tag, mas, e em conjunto, atuar no desenvolvimento de novos exames.

Teste único no Brasil

No Brasil, não foram encontrados produtos concorrentes com a tecnologia proposta. As empresas que estão no mesmo ramo de atuação estão focadas na realização de análise de mutações germinativas para o diagnóstico de tumores com ou sem histórico familiar de câncer, ou análise de grandes painéis genéricos (não específicos para um determinado tipo de tumor).

Segundo a CEO da Mubius, Carolina Gilberti, estando agora no portfólio da Mubius, o esperado é que a OncoTag inicie operações de venda. “No momento, a OncoTag está no estágio Seed já tendo recebido aportes variados, principalmente de editais públicos governamentais. E ainda segue em rodada de captação abertas para novos produtos em desenvolvimento”, diz.

