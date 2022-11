Fintech Nexoos amplia portfólio e passa a oferecer linha de crédito

A fintech Nexoos amplia seu portfólio de produtos de crédito para empresas com uma nova modalidade de empréstimo com garantia. A empresa passa a oferecer aos clientes uma opção de capital de giro usando pelo menos 30% como garantia. Os empréstimos vão levar em conta a realidade social desses empreendedores e oferecer condições favoráveis, de acordo com a capacidade de pagamento.

Para os pequenos e médios empreendedores, o crédito é de até R$ 500 mil e pode ser quitado em até 24 parcelas a uma taxa mínima de 1,79% ao mês. De acordo com o Instituto Propague, em dados divulgados em parceria com a Stone, a contratação de crédito no país em 2021 foi 20% maior do que em 2020. Os motivos são diversos, mas entre os principais estão o desejo de quitar as dívidas ativas ou o de conseguir recursos financeiros para alavancar os negócios.

“Essa modalidade permite trocar dívidas caras por outras muito mais baratas. Além disso, é uma forma de concentrar vários débitos em uma só parcela. Existem vários motivos e vantagens para o tomador de crédito solicitar empréstimo com garantia e alavancar sua empresa. Ele pode ser usado para abrir um negócio, antecipar recebíveis, equilibrar fluxo de caixa e ampliar capital de giro, reformar a empresa ou apostar em ações pontuais", afirma Fabiano Rosa, head da área Comercial da Nexoos.

A nova linha de crédito já está disponível, inicialmente para a base de clientes da Nexoos. Cerca de 70% deles já migraram para o novo produto. “Estamos trabalhando na comunicação dessa novidade e a resposta é bem positiva. Acreditamos que essa linha de crédito será responsável por 80% do volume nas nossas operações nos próximos meses”, diz Fabiano.

Para solicitar essa modalidade de crédito os interessados precisam vincular um bem ao contrato. Pode ser um imóvel ou um automóvel. Essa é uma forma de demonstrar para a instituição financeira que a operação é de baixo risco. Em contrapartida, a instituição financeira repassa a segurança ao cliente e por isso oferece taxas de juros muito mais baixas que outras modalidades de empréstimo.

“O resultado desse tipo de transação é a criação de vínculo com o cliente e a redução da inadimplência no pagamento do empréstimo. Ganham os dois lados. Consequentemente, a nossa carteira acaba melhorando o desempenho e aumenta a sua rentabilidade”, declara Fabiano.

Além do empréstimo com garantia, a Nexoos também oferece a modalidade sem garantia e antecipação de recebíveis (duplicatas). A empresa, que tem 7 anos no mercado, opera por meio do modelo marketplace lending, que conecta empresas e fontes de capital. Desde a sua criação, mais de 1 bilhão de reais já foram financiados para pequenas e médias empresas. Hoje ela conta com mais de 7 mil investidores cadastrados em sua plataforma, 17 mil empresas e aproximadamente 340 mil vidas impactadas.

