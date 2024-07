Fintech lança primeira conta digital para fazer apostas online

Com o crescimento do segmento de apostas online no Brasil, surgiram empresas especializadas nas necessidades dos apostadores e das chamadas “Bets”, que são as empresas da área.

Entre elas está a Pay4Fun, que se destaca por ser a primeira instituição de pagamento que atua no setor de apostas esportivas a receber a autorização do Banco Central do Brasil.

A fintech tem mais de 2 milhões de usuários, movimentando mais de R$ 500 milhões por mês.

Com uma estratégia que aposta tudo no mercado de apostas, a empresa acaba de anunciar o lançamento da primeira conta digital focada no segmento.

O que muda?

Anteriormente, os usuários apenas podiam realizar transações entre a carteira digital e as casas de apostas ou realizar transferências para outras carteiras digitais de clientes Pay4Fun.

Com a nova conta transacional, os clientes também podem cadastrar uma chave Pix para realizar depósitos, transferências, receber prêmios e efetuar pagamentos via QR Code.

As operações poderão ser realizadas por meio de chaves Pix cadastradas, contas seguras, leitura de QR Codes, entre outras opções.

Em conformidade com a lei

Segundo a empresa, o novo produto financeiro está em total conformidade com as leis brasileiras de pagamentos para o mercado de apostas, publicadas recentemente pelo Ministério da Fazenda com oferta de serviços essenciais como o Pix.

"Atuamos neste mercado há mais de 20 anos, por isso temos expertise para entender as necessidades dos usuários, a partir da nossa equipe de produtos com passagem em grandes bancos”, diz Leonardo Baptista, CEO e cofundador da Pay4Fun.

