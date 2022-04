Febre dos fantasy games impulsiona crescimento do Arena 22

A paixão pelo futebol tem tomado proporções fora das quatro linhas, estimulando os torcedores a encontrar formas de mostrar seus conhecimentos. Uma delas é por meio de plataformas de apostas. Segundo pesquisa realizada pela TechNavio, empresa focada em estudos de mercados globais e novas tecnologias, o mercado de fantasy games, avaliado em US$ 26 bilhões, deve crescer 120% até 2026. No ano passado, o mercado norte-americano sozinho movimentou o equivalente a R$ 44 bilhões.

Já no Brasil, o segmento movimenta em receita de R$ 55 a 66 milhões por ano. Assim, um dos fantasy games recém criados e que vêm se destacando neste segmento é o Arena 22, plataforma que experimentou um crescimento exponencial na sua base de usuários desde que se tornou, neste ano, o fantasy game oficial da Copa do Nordeste. Além disso, a plataforma possibilita ao usuário fazer seus palpites em vários campeonatos nacionais e internacionais, em vários formatos além do fantasy tradicional.

Com o final deste torneio se aproximando, o Arena 22 terá Fantasy de modo Tiro Curto (por rodada) para os Campeonatos Brasileiros das Séries A e B para aproveitar as participações dos grandes clubes do Nordeste.

“Reconhecendo que a torcida nordestina é muito grande, bastante apaixonada e representada por verdadeiros fanáticos pelo futebol, queremos continuar servindo esse público com entretenimento e competições esportivas”, afirma David Gough, head do Arena 22.

Idealizado em 2020 por inspiração do empresário Jorge Luiz Ribeiro, fundador dos sites Sorte Online e LottoCap, o plano de crescimento do Arena 22 prevê concorrer com grandes players do mercado e ser o principal destino para os jogadores de Daily Fantasy Sports (DFS) no Brasil.

O criador do Arena 22 mirou-se no sucesso desta indústria multibilionária, que tem os Estados Unidos como o maior mercado mundial e como seus expoentes os sites Draft Kings e Fan Duel, e na atração irresistível dos fantasy games dos principais campeonatos europeus, que têm como destaques o UEFA Champions League (Liga dos Campeões da Europa), o Premier League (Inglaterra), o La Liga (Espanha), o Bundesliga (Alemanha) e o Série A (Itália).

Ao observar e analisar todo este universo, David Gough utilizou sua experiência na área de produtos digitais, e-commerce e business intelligence para agregar diferenciais na plataforma. “Enxergamos novas oportunidades neste mercado e aprimoramos o game com a implantação de diversas modalidades, como Fantasy, Placar, Sobrevivente e Vencedor — todos no formato de torneios “Tiro Curto”, ou seja, oferecendo a oportunidade ao usuário participar de campeonatos por rodada”, afirma.

Segundo ele, diferente dos fantasy tradicionais, não é preciso esperar o campeonato inteiro terminar para saber que mitou, e ainda ter a possibilidade de disputar torneios e prêmios em dinheiro. David Gough diz também que o futuro da plataforma pode ser a inclusão de outros esportes, não se fixando somente no futebol.

“A possibilidade de crescimento deste mercado é enorme no Brasil, assim como já ocorre na América e na Europa, até mesmo pela própria paixão que o brasileiro tem pelo futebol e também pela recente aprovação do texto-base do projeto de legalização das apostas no Brasil, como bingos, cassinos, corrida de cavalo e jogos online, entre outros, pela Câmara dos Deputados”, afirma Gough.

De acordo com o empresário, o PL 442/91 é muito benéfico para o setor, pois trará incentivo à geração de emprego, crescimento da renda, ampliação da arrecadação estatal, dando maior transparência e proporcionando maior segurança aos clientes e ao mercado como um todo, uma vez que a legislação atual é muito anterior à existência da internet.

