Eleições 2026: Flávio Bolsonaro vota na Zona Norte do Rio

RESUMO ＋ Flávio Bolsonaro, candidato do PL à Presidência, votou na manhã deste domingo, 4, na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Acompanhado da mulher, Fernanda, o senador afirmou estar preparado para governar. Sua agenda prevê retorno a Brasília para acompanhar a apuração com aliados.

A votação de Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições de 2026 ocorreu na manhã deste domingo, 4, na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O candidato à Presidência chegou às 8h e votou na seção 170.

O senador estava acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro, e de aliados. Ao deixar o local, criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu adversário na disputa, e defendeu sua candidatura.

“Eu estou mais que preparado para presidir esse país e devolver o direito das famílias brasileiras de voltarem a sonhar”, disse Flávio.

Apuração será acompanhada em Brasília

Depois de votar, a agenda do candidato previa acompanhar o voto de Fernanda na Tijuca, também na Zona Norte, e retornar a Brasília. Segundo o Poder360, Flávio acompanhará a apuração do primeiro turno na capital federal, ao lado de aliados.

A votação no Brasil vai das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a divulgação dos resultados começa às 17h de Brasília.

Se nenhum candidato à Presidência obtiver mais da metade dos votos válidos, os dois mais votados disputarão o segundo turno em 25 de outubro. Votos brancos e nulos não entram nesse cálculo.