Summer Job celebra 10 anos com nova edição do programa de inovação

Um dos principais projetos de inovação aberta do Brasil, o Cesar Summer Job, completa dez anos de sua criação com inscrições abertas até 24 de maio para a nova edição do programa que forma pessoas e impulsiona organizações há mais de duas décadas. O objetivo continua sendo gerar impacto e aproximar grandes empresas de ecossistemas de inovação. A edição de número 17 tem formato 100% online.

Com treinamentos e mentorias, o programa instiga estudantes de graduação a propor soluções para desafios de inovação de grandes empresas patrocinadoras. Nessa década de atuação, a iniciativa já teve 16 edições realizadas, além da adesão de mais de 577 estudantes de todos os estados do Brasil e de oito nações, que puderam ajudar mais de 50 empresas patrocinadoras — entre elas o Grupo Boticário, Gerdau, Unilever, Bayer e Globo, entre outras.

“Há uma década podemos observar o Cesar Summer Job oferecendo experiência prática a estudantes, que, em um grande ambiente de experimentação, podem exercer suas competências e resolver questões de inovação das empresas”, diz Eduardo Peixoto, CEO do Cesar. “É uma via de mão dupla, na qual todos os lados saem ganhando: estudantes adquirem experiência de mercado, nós descobrimos talentos em uma área cujo País tem um déficit de formação de profissionais e as companhias solucionam seus problemas com rapidez”, afirma.

Como parte deste processo seletivo, os estudantes realizam um curso gratuito em inovação e empreendedorismo — sendo que a sua performance no curso já conta como a primeira etapa de seleção do programa. O Cesar Summer Job tem duração de seis semanas. Todas as pessoas selecionadas ganham um certificado de participação e uma ajuda de custo no valor de R$2 mil. As inscrições abertas podem ser feitas no link.

Podem participar do programa estudantes de qualquer curso — mas vale dizer que 50% das vagas são destinadas a estudantes de cursos relacionados a computação e design. Um dos requisitos para se candidatar ao Cesar Summer Job é estar cursando a partir do quarto período.

“Um dos principais pontos positivos do programa é o fator ‘realidade’ que ele traz: são cases e dificuldades pelas quais, de fato, as empresas estão passando. E, claro, para ajudá-las a solucionar essas questões, as propostas e o trabalho como um todo dependem de soluções realistas e que contem com direcionamentos aceitos pelo mercado”, diz o CEO do Cesar.

“Vale dizer que as empresas patrocinadoras, além de receberem a solução para o problema, também se beneficiam pela geração de protótipos que poderão ser implementados futuramente e virarem produtos a serem comercializados. Nestes dez anos mais de 50 propostas de soluções foram desenvolvidas”, diz Peixoto.

Para empresas que desejam explorar mais a inovação aberta, aproximar-se de ecossistemas de inovação, conceber soluções para problemas do dia a dia e até encontrar jovens talentos, o Cesar Summer Job se mostra uma excelente oportunidade. “Em poucas semanas, com a participação de estudantes universitários, conseguimos lançar a semente do que seria nossa plataforma B2C. Fomos entender o que o nosso cliente estava querendo. Foi uma experiência ótima e os resultados foram muito bons”, declara Guilherme Aguiar, head de inovação da Omni, uma das empresas patrocinadoras do programa:

As cotas de patrocínio para a próxima edição do programa já estão disponíveis. Para participar, basta clicar e acessar o link.

