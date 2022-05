Podcast A+: Como explorar o LinkedIn, a maior rede profissional do mundo

O novo episódio do Podcast A+ traz o debate promovido pela Bússola sobre como explorar tudo o que o LinkedIn – a maior rede profissional do mundo – tem a oferecer.

Você passa tempo ou investe tempo nas redes sociais? É possível fazer os dois: se distrair, se divertir, se informar, se atualizar sobre novidades e tendências de mercado, desenvolver a carreira. Com mais de 800 milhões de usuários globalmente e 57 milhões de empresas, o LinkedIn é a plataforma ideal para gerar novos negócios, construir parcerias e fortalecer a reputação corporativa.

Mas é mais do que isso. É também sobre jornada pessoal, valores, trocas. Afinal, as pessoas se relacionam e confiam em pessoas, e as marcas são o espelho de quem as lidera.

Com a presença cada vez maior de CEOs, o LinkedIn é o melhor canal para posicionar executivos, mas, para isso, é importante ter planejamento. Uma das estratégias mais bem-sucedidas é a Thought Leadership, por meio da qual é possível criar reputação de marca para líderes que desejam que seus perfis sejam espaços para conexões relevantes.

Liderar conhecimento sobre determinado segmento é se posicionar e criar autoridade na rede social. E, quando essa presença digital dos executivos vai além da sua imagem corporativa, o próprio posicionamento da sua brand persona é responsável por humanizar a imagem da empresa, gerar trocas genuínas com públicos de interesse, construir confiança na figura da liderança, engajar a equipe e promover negócios para a companhia.

Em tempos de incerteza, como o da pandemia, o papel da liderança se tornou ainda mais importante. Mas não qualquer líder. Aquele que seja capaz de inspirar, ouvir e praticar a empatia. Se as redes sociais funcionam como uma vitrine de cada um de nós, os perfis profissionais dos executivos devem trazer posicionamento, autenticidade e explorar também as habilidades pessoais.

Vivemos a era da comunicação people to people: a audiência se interessa por uma troca mais humanizada, próxima e acessível. Oito em cada dez consumidores querem comprar de empresas que defendem propósitos alinhados ao seu estilo de vida. E, por isso, os executivos têm se tornado – profissional e pessoalmente - vetores das marcas.

O Grupo FSB é líder no mercado de comunicação e referência na gestão e condução desse tipo trabalho no LinkedIn. Hoje é responsável por mais de 100 perfis de executivos para grandes empresas como Alelo, JBS, Ambev, Cosan, Aché, Descomplica, SulAmérica, Livelo, entre outras.

Em uma hora de live no YouTube da Exame, foi debatida a importância da estratégia de Thought Leadership para o posicionamento digital de executivos e foram dadas dicas de como aproveitar todas as potencialidades do LinkedIn, rede que somente no Brasil já tem mais de 53 milhões de participantes. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reuniu Ana Moises, diretora de Vendas do LinkedIn para a América Latina, e Pollyana Miranda, sócia-diretora de Integração Prigital do Grupo FSB.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

