Evento global discute ensino e aprendizagem de inglês. Inscreva-se

Começa hoje e vai até 17 de outubro a 18ª edição do Labci, evento online patrocinado pela Pearson English, maior empresa de aprendizagem do mundo. O evento é um dos mais importantes sobre o desenvolvimento no ensino da língua inglesa no mundo, reunirá profissionais de diferentes partes do globo para a troca de experiências, novas ideias e compartilhamento de boas práticas. As inscrições e a programação podem ser consultadas pelo site da organização.

Entre os painéis, a Pearson participa com os temas “Como dar aulas de preparação para exames flexíveis e envolventes”, com Billie Jago (professora e redatora do ensino do inglês) e “Preparando os alunos para o futuro com Steam”, com Sarah Hillyard (consultora Steam da Pearson Latam). Neste último papo será abordada a metodologia Steam em inglês. Muito comum nos Estados Unidos, ela busca a integração dos conhecimentos a partir da interdisciplinaridade e do aprofundamento da língua.

Além das palestras, workshops, mesas-redondas e seminários, no final de cada dia haverá atividades no estande virtual da marca. No dia 15 está programada a oficina “Começando uma horta em casa”, com a ONG Pé de Feijão (especializada em educação e consciência alimentar). Já no dia 16, é a vez do stand up Comedy “Vida de Professor”, com o humorista Diogo Almeida.

“O Labci é conhecido por trazer discussões valiosíssimas sobre o ensino do inglês mundial, além de inovações em soluções e metodologias. Nesse cenário, queremos trazer como nós da Pearson English estamos inovando principalmente na aprendizagem digital da língua tanto para alunos como para os professores”, afirma Adriana Contrera, gerente de marketing english da Pearson Latam.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube