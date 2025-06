Iniciativa social conquista Leão em Cannes com alfabetização nos canteiros de obras

O programa Escola Nota 10, desenvolvido pela MRV para alfabetizar trabalhadores da construção civil nos próprios canteiros de obras, foi reconhecido com o Leão de Bronze na categoria Corporate Purpose – Social Responsibility no Cannes Lions 2025, festival internacional de criatividade realizado anualmente na França. A iniciativa, em operação desde 2011, oferece aulas de português e matemática para adultos durante o expediente de trabalho. A premiação ocorre em um contexto em que 9 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais ainda são analfabetos, de acordo com a PNAD Contínua Educação 2024, sendo 56,2% deles com 60 anos ou mais.

Mais do que um reconhecimento criativo, o prêmio celebra uma iniciativa que há mais de uma década transforma vidas onde muitas vezes faltavam oportunidades. Desde 2011, o Escola Nota 10 já formou mais de cinco mil trabalhadores em 20 estados brasileiros e no Distrito Federal, com aulas realizadas durante ou antes do expediente, com metodologia aplicada em ciclos de dois meses.

A força do programa está nas histórias que ele ajuda a reescrever. É o caso de José Ivo, de 49 anos, morador do Rio de Janeiro, que só sabia escrever o próprio nome. Hoje, alfabetizado, está prestes a tirar a carteira de motorista — um sonho antigo. Foi ele quem incentivou o filho Marconi José da Silva, de 29, a voltar a estudar. Marconi concluiu a oitava série após frequentar as aulas da Escola Nota 10 entre 2023 e 2024, também dentro do canteiro de obras.

Em Salvador, o pedreiro Robério Pereira, de 35 anos, lembra como foi superar a vergonha de não saber ler. “Aprendi a escrever meu nome e a ler placas de ônibus. Ganhei confiança e parei de me esconder das pessoas”, afirma.

Atualmente com 34 escolas ativas em funcionamento e meta de chegar a 47 até o fim de 2025, a MRV estruturou o programa com o apoio do Instituto MRV e em parceria com o Alicerce Educação. O programa funciona sem interferir na jornada de trabalho, e este ano 155 alunos da Escola Nota 10 estão inscritos no Encceja, prova nacional que certifica o ensino fundamental e médio.

Programa da MRV leva sala de aula para os canteiros de obras (MRV/Divulgação)

“É uma vitória que transcende a criatividade e entra no campo da dignidade humana”, afirma Eduardo Fischer, CEO da MRV&CO. “Transformar canteiros em salas de aula é dar voz, autonomia e oportunidade a milhares de brasileiros. Ganhamos em Cannes, mas quem vence mesmo é o Brasil”, pontua.

Para Aléxia Duffles, diretora de Marketing da MRV&CO, levar o Escola Nota 10 para o Cannes Lions foi uma forma de mostrar que o marketing pode e deve dar voz aos programas de impacto social. “Liderar criativamente a nossa indústria com a consistência de quem transforma vidas há anos é motivo de orgulho para a MRV, para os nossos colaboradores que abraçam com coragem essa oportunidade e para os nossos clientes que valorizam saber que o empreendimento que eles receberam foi antes uma sala de aula”.

O case que levou a iniciativa a Cannes, intitulado Building Futures, foi criado pela agência DM9, com o objetivo de dar visibilidade à causa e ao protagonismo de trabalhadores que agora escrevem um novo capítulo em suas vidas: com lápis, caderno e esperança.

