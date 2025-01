Essa nova startup criou IA para varejistas online venderem ‘na conversa’

Cara a cara, o pequeno e médio varejista ganha na conversa. No varejo online não precisa ser diferente. Utilizando IA para criar ferramentas de busca avançada, a startup ShopNext.AI pretende democratizar a tecnologia e facilitar a vida dos empreendedores que se aventuram no e-commerce.

A empresa acaba de anunciar seu lançamento oficial, mas já testava as águas há seis meses, focando principalmente na sua suíte de ferramentas conversacionais, a ShopNTalk.

Com um plugin de busca avançada por linguagem natural, a solução permite que os consumidores interajam com uma IA personalizada, facilitando a descoberta de produtos de forma mais eficiente e reproduzindo a venda cara a cara com o comerciante.

Também é possível integrar a funcionalidade no WhatsApp , otimizando a recuperação de carrinhos, disparo de campanhas e atendimento ao usuário.

"O mercado está em uma constante busca por evolução, mas ainda carece de soluções que resolvem problemas reais do varejo. Criamos a ShopNext.AI com o objetivo de viabilizar ferramentas avançadas para o segmento, proporcionando experiências de compra únicas aos consumidores e resultados expressivos para as empresas", destaca Pedro Duarte, CEO e sócio-fundador da startup.

O modelo de negócios tem potencial?

O principal objetivo da ShopNext.AI é criar aplicações de uso da inteligência artificial no varejo digital. A empresa foi criada em julho de 2024, com investimento inicial de R$ 200 mil. O foco atual são os pequenos e médios varejistas, mas os três sócios – Pedro Duarte, Iuri Iovanovich e Eduardo Lagoeiro – pretendem atender a grandes players também.

Em seis meses, a empresa apresenta os seguintes resultados:

ROI médio mensal de 28 (investimento na ShopNTalk vs vendas geradas por produtos recomendados pela IA)

Incremento médio de receita de 7%

Já conta com marcas como Ad Lifestyle , Parcelex e Dorel Juvenile.

Os cases já mostram também a capacidade de redução de custos e aumento de conversão das ferramentas, entregando resultados medidos e impactantes para o varejo: 70% de redução no volume gerado nos canais de atendimento via site, além de 95% de assertividade nas respostas.

A estratégia para 2025

Este ano, a ShopNTalk estará disponível de maneira plug and play em plataformas líderes como Vtex e Shopify. A estimativa é alcançar 2 mil varejistas até o final do ano.

Em breve, a startup também expandirá seu portfólio com soluções para gestão de catálogo, mídia digital e inteligência de dados.

"Acreditamos que a Inteligência Artificial generativa pode se tornar o centro de uma operação de e-commerce, conectando todas as áreas essenciais do negócio em só uma solução", completa conclui.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube