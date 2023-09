Essa foodtech transformará seus resíduos líquidos em fertilizante

Com potencial para, todo mês, transformar até 3 piscinas olímpicas de resíduos líquidos em fertilizante mineral misto, o novo projeto da foodtech Natural One, segue uma agenda sustentável que prevê o reaproveitamento total dos seus efluentes industriais dentro da própria fábrica.

Líder em sucos 100% naturais, a empresa criou o projeto Ferti One para dar continuidade à sua agenda ESG e seu objetivo de manter uma operação sustentável e perene. Os resíduos líquidos gerados durante a fabricação das bebidas da Natural One serão transformados em fertilizante mineral misto, insumo rico em matéria orgânica e nutrientes utilizado para o crescimento e o desenvolvimento de lavouras diversas.

O volume de 3.000 m³, 3 piscinas olímpicas, representa 40% do total de efluentes produzidos pela fábrica e é apenas uma medida inicial. Durante a fase piloto, o restante continua a ser tratado pela Tera Ambiental, empresa parceira especializada na reciclagem de resíduos e compostagem termofílica em escala industrial. Futuramente, a empresa poderá fazer o reaproveitamento total e pretende incluir o fertilizante no seu portfólio de produtos B2B.

Desenvolvendo um projeto sustentável

O desenvolvimento do projeto levou dois e meio anos entre concepção, análise da viabilidade, estudos técnica, modificações estruturais na fábrica, adequações de equipamentos para escoamento próprio, licenciamentos e registros do MAPA para a criação do produto na própria indústria, sem a necessidade de transportar os efluentes para serem tratados em outra localidade, envolveu investimentos na ordem de R$600 mil.

Na prática, os resíduos líquidos gerados na linha de produção das bebidas – restos de sucos provenientes do processo de limpeza das linhas e perdas inerentes ao processo produtivo e de limpeza das linhas – recebem adequação química por meio da adição de insumos minerais nas dosagens necessárias para o atendimento às necessidades de cada solo. Ao final, o que poderia ser considerado descartável, se transforma em fertilizante mineral misto para aplicação em plantações em geral.

A iniciativa já está ativa em formato piloto em uma fazenda de cana-de-açúcar e milho, próxima à fábrica da foodtech em Jarinu/SP, com acompanhamento de especialistas sobre a recepção do solo e dos frutos do novo material, bem como os impactos positivos para a futura colheita.

Fertilizantes sob encomenda e negócio sustentável

A previsão é que o Ferti One, já devidamente registrado nos órgãos competentes, entre no portfólio de produtos voltados ao B2B da empresa e que esteja disponível no mercado agrícola em 2024. A empresa também prevê, para o futuro, a criação de fertilizantes sob encomenda, com aditivos de outros nutrientes. Todo o projeto contou com a parceria e orientações de importantes empresas ligadas à sustentabilidade industrial no Brasil, como a Sanfee, Biosolo e Vetta.

Segundo Uira Soares, VP Industrial da Natural one, a empresa tem como um de seus principais pilares a busca constante pela sustentabilidade em toda sua cadeia produtiva, desde a captação das frutas, vegetais e grãos até o envasamento dos produtos, passando pelas questões de redução de impactos ambientais.

"Sendo um dos players líderes do setor nacional de bebidas naturais, entendemos que é nosso papel trazer inovações com foco na responsabilidade socioambiental do nosso negócio, seja criando novas alternativas para o não uso de materiais nocivos à natureza ou mesmo a transformação daquilo que seria prejudicial ao meio ambiente em um produto de alto valor agregado para o solo e as plantas, como é o caso do nosso Ferti One" ele afirma.

Atualmente a foodtech acompanha de perto o piloto e pretende avançar para outras lavouras, uma vez que os resultados positivos forem alcançados de acordo com seus critérios.

"Nesta primeira fase, para mostrarmos na prática a eficiência, qualidade e segurança do nosso projeto, todo o material será doado para áreas agrícolas da região da nossa unidade fabril em Jarinu/SP, de modo que os agricultores tenham a experiência com o nosso fertilizante mineral misto”, completa.

Agenda ESG

O Ferti One é um dos projetos incluídos na agenda ESG da empresa. Outro expoentes é a criação e a adoção, desde o primeiro semestre de 2022, da embalagem em plástico 100% reciclado, fabricado a partir do material já utilizado e descartado em diferentes aplicações. A solução irá retirar até 40 mil toneladas de plástico virgem da cadeia produtiva da Natural One nos próximos cinco anos, data na qual todo o portfólio da empresa deverá ser envasado com o material.

A foodtech também possui o selo EU RECICLO, que indica a destinação correta do plástico utilizado, bem como realiza o reuso adequado de tonéis de insumos diversos e dos pallets de madeira empregados na logística e a parceria com a Ambipar Brasil Coleta. A Ambipar é responsável pelo transporte dos resíduos sólidos (lixo de fábrica) e compra os materiais recicláveis, mantendo uma equipe trabalhando internamente na área de resíduos separando-os em cinco categorias (papel/papelão, plásticos, metais, madeiras e pré-formas), agregando um maior valor econômico na venda destes recicláveis. Com esta separação feita internamente na fábrica, há a diminuição da quantidade de lixo gerado, o que resulta em menos descartes feitos em aterros sanitários.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Você quer ser feliz ou ter emprego?

Setembro Amarelo: empresas apostam na pesquisa interna como principal ação

Corpo em movimento: atividade física, mobilidade e independência