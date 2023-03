Natural One fatura R$ 580 milhões no Brasil em 2022

A Natural One, líder no segmento de sucos naturais no Brasil, apresentou faturamento de R$ 580 milhões no mercado brasileiro no acumulado de 2022, um crescimento de aproximadamente 30% em relação ao ano anterior.

Mesmo com o cenário desafiador do mercado em 2022, impactado por fatores externos como preço do combustível e das commodities (principalmente laranja e embalagens), a foodtech registrou uma evolução consistente, impulsionada pela demanda latente de produtos naturais, comprovada também pela Pesquisa Global de Sentimento do Consumidor, realizada pela WW em parceria com o Instituto Kantar, que apontou que 73% dos brasileiros buscam praticar hábitos alimentares saudáveis, incluindo o consumo de produto naturais.

O bom resultado também foi impulsionado pela ampliação da rede de distribuição, que atingiu mais de 80 mil pontos de vendas espalhados por todo o país, com destaque para a parceria com grandes distribuidores regionais no Sul.

No mesmo ano, a empresa também registrou um saldo positivo nas vendas nos canais digitais da marca: o e-commerce bateu o recorde de vendas da plataforma lançada há três anos, sendo o Clube de Assinaturas responsável por 25% da renda no segmento online.

Para este verão, as expectativas da Natural One continuam altas: ampliar o volume de vendas em 20% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A época, que é o período com maior procura por sucos prontos para beber, representa 60% dos negócios da empresa. A categoria de sucos refrigerados, composta por produtos de maior valor agregado, ganha a preferência dos clientes na estação, principalmente a procura por sabores mais cítricos como a laranja. O portfólio da marca na linha refrigerada é composto ao todo por 11 sabores.

Entre as estratégias da marca para seguir com forte crescimento no período estão a ampliação de parcerias já existentes e o fechamento de novos contratos para a distribuição regional dos produtos, com foco nas entregas rápidas para fornecedores e também clientes finais. A empresa prevê também a oferta de serviços especializados em pontos de vendas físicos com a contratação de novos promotores – a intenção é ampliação em cerca de 25% o número desses profissionais – e o fortalecimento da presença da marca em pontos estratégicos de venda diária, como padarias e minimercados.

"A busca constante por produtos mais saudáveis vem impulsionando as vendas da Natural One no Brasil, o que fica evidente no crescimento contínuo de nosso faturamento. Hoje, estamos presentes em mais de 60 mil pontos de vendas do país, desde grandes redes de atacado até empresas regionais de autosserviço e os pequenos comércios de bairro. Nosso próximo passo é ampliar nossa presença em espaços como mini mercados e padarias, que são excelentes oportunidades para conquistarmos clientes na venda por impulso diariamente", afirma Rodrigo de Zorzi, Diretor Comercial da Natural One.

Para 2023, a expectativa da empresa segue em alta: de acordo com dados da Euromonitor, a categoria de sucos 100% (produtos fabricados exclusivamente com frutas e vegetais, sem adição de corante e conservantes), na qual a Natural One se encaixa, deve registrar um crescimento de 10,8% neste ano, continuando a curva ascendente na participação no total de sucos prontos de 9,7% em 2021 para 10,2% em 2022. Ao mesmo tempo os néctares e refrescos (levam em sua composição baixo percentual de polpa de fruta, água, mais de 10% de concentração de açúcar e aditivos químicos) continuam em queda acentuada desde 2020.

Reconhecimento de marca

O ano de 2022 também registrou um outro marco importante para a Natural One: a marca cresceu, pela terceira vez consecutiva, em pesquisas de share of mind referente à lembrança espontânea entre os consumidores, saltando seis posições nos últimos quatro anos e se consolidando no pódio entre as três marcas de sucos naturais mais lembradas. Essa evolução reflete os recentes investimentos que a foodtech realizou em ações de grande impacto, como a parceria com a ONG Américas Amigas durante o Outubro Rosa, o Coletivo Natural, o lançamento da primeira embalagem 100% reciclada para sucos naturais no Brasil (o pet PCR) e a campanha Sinta a Natureza, estrelada pelo casal de atores Bruno Gissioni e Yanna Lavigne.

Para continuar ampliando o awareness da marca no Brasil, o plano de marketing em 2023 contempla novas campanhas voltadas à sustentabilidade, bem-estar e saudabilidade, como hubs de relacionamento com nutricionistas – o N1 Nutri –, lançamentos especiais e inovadores de produtos, maior participação em eventos diversos e crescente exposição em canais digitais e físicos, incluindo a primeira campanha Out Of Home da empresa.

