Espaços públicos tentam se adaptar

Cidades litorâneas definem e/ou acentuam protocolos de convivência que permitam lazer com segurança. As regras de distanciamento nas praias nem sempre são respeitadas, o que obriga o Poder Público a atuar e a fiscalizar com mais rigor. Hoje, em diversas partes do país, foi dia de relembrar protocolos.

Escolas: PGR defende que estados podem criar leis de desconto por suspensão de aula presencial.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 84 mil citações foram feitas hoje com relação à pandemia.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje um artigo sobre o uso de Estudos de Futuros por empresas e mercados e um outro artigo sobre o documentário "O Dilema das Redes".

Economia

• Empreendendo – País ganhou quase 1 milhão de MEIs desde o início da pandemia

• Inflação de alimentos – Disparada dos preços expõe distorção entre inflação real e oficial

• Conjuntura – Fuga de investidor estrangeiro cresce e pressiona financiamento da dívida pública

• Setor aéreo – Demanda se recupera pelo 3º mês seguido em agosto; Azul se equipara à Gol

• Tributos – STJ afasta Cofins sobre importação de medicamentos

• Trabalho – Profissionais negros são minoria em cargos de média e alta gestão, mostra estudo

Poder e Política

• Brasil recuperou sua economia melhor do que outros países, diz Bolsonaro; presidente passará por cirurgia

• Bolsonaristas atacam Maia por crítica à visita de secretário dos EUA; Araújo: ‘Brasil e EUA estão na vanguarda da solidariedade ao povo venezuelano, oprimido pela ditadura Maduro’

• Bretas ordena bloqueio de até R$ 237,3 milhões em bens de Cristiano Zanin

• Congresso planeja criar agência para avaliar servidores públicos

• Percentual de eleitores idosos no Brasil é o maior desde 1992

• Verba da União para missões de paz atinge mínima histórica

Saúde e Ciência

• OMS apoia na África pesquisa de remédios naturais contra Covid-19

• Tratamento de cardiopatias não piora quadro de Covid-19, diz estudo

• Faculdade oferece teste grátis para identificar álcool em gel falsificado

Sustentável

• Pantanal 1 – Todas as queimadas em Mato Grosso do Sul são ilegais, diz secretário do estado

• Pantanal 2 – Fumaça volta a deixar parte de São Paulo com o céu alaranjado

Internacional

• Alemanha registra maior aumento de casos de Covid-19 desde abril

• França: € 200 mi para ciclismo urbano

• Itália autoriza reabertura de estádios para até 1 mil pessoas

• EUA viram ‘país de freelancers‘

• Reino Unido pode ter novo lockdown, com Covid-19 na maior taxa desde maio

• Megainvestigação revelará US$ 2 tri em operações suspeitas amanhã

Corporativo

• Novos hábitos transformam franquias

• Rolls-Royce planeja levantar cerca de US$ 3,2 bi com investidores, diz FT

• Vendas de piscina triplicam: “Fui para a estrada virar o jogo”, diz CEO da iGUI

• Magazine Luiza é um dos assuntos mais comentados no Twitter

Varejo e Consumo

• Repelente: indústria e varejo se movem para atender alta nas vendas

• Encomendas à Amazon ajudam a impulsionar ‘rali’ de óleo de cozinha

• Compra de cursos e aulas on-line aumenta mais de 200%

Bem-estar (em casa)

Prato (per)feito – Pandemia favoreceu alimentação saudável, aponta estudo

Êxodo urbano – Novos padrões e necessidades surgiram: como isso afeta o conceito de morar?

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.