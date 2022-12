Envie mensagens perfeitas com inteligência artificial para quem você ama

Por Bússola

A campanha de fim de ano da Take Blip, empresa especializada em aplicativos conversacionais, permite o envio de mensagens personalizadas criadas por inteligência artificial. Na campanha “Mensagem sem Igual", é possível criar o recado, adicionando o número (11) 91179-2048 aos contatos ou acessar o WhatsApp pelo link para iniciar a conversa.

Por meio de inteligência artificial, o usuário responde algumas perguntas e automaticamente é criada uma mensagem de fim de ano, 100% relativa ao relacionamento de quem escreveu a carta com a pessoa que irá receber e ser surpreendida. O usuário pode enviar gratuitamente quantas mensagens desejar, e, caso não goste do recado criado, pode solicitar a criação de uma nova variação com os mesmos elementos. O canal segue todas as normas de segurança da LGPD.

“Com a inteligência artificial, também é possível instigar a criatividade e promover afeto. É isso que queremos mostrar: como a tecnologia pode ser aliada de momentos essenciais na nossa vida. Sejam eles pessoais ou profissionais. As pessoas podem transmitir o que sentem verdadeiramente por meio da tecnologia, sem precisar buscar mensagens genéricas e prontas na internet”, diz Milton Stiilpen, Diretor de Pesquisa & Inovação em Take Blip.

“Todas as marcas querem estar presentes no fim de ano de seus consumidores, com Take Blip não é diferente. A cada novo ano, temos criado ações que mostram a infinidade de possibilidades de se relacionar com público em datas comemorativas. Nossa marca tem em seu DNA a inovação. Este ano, provocamos mais uma vez o sentimento positivo que uma troca de mensagem pode trazer”, afirma Fábio Gulielmelli, Analista de Branding em Take Blip.

Para divulgar a ação e fazer com que ela chegue até mais pessoas, filmes de 15 e 30 segundos serão veiculados nas redes sociais a partir do dia 19 de dezembro. Para assistí-los, é só acessar o Instagram de Take Blip (@takeblip).

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Startup oferece serviços de design com entrega em 24 horas

Implicações dos usos da deepfake para a sociedade

A arte de transformar bicos em negócios de sucesso