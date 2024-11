Varejo nacional registra alta de 2,5% em outubro, segundo Índice do Varejo Stone (IVS)

Após instabilidade em setembro, as vendas do comércio brasileiro cresceram 2,5% em outubro, aponta o Índice do Varejo Stone (IVS). Em relação ao mesmo período do ano anterior, o aumento foi de 4%.

O estudo, que acompanha mensalmente a movimentação do varejo no país, é uma iniciativa da Stone, empresa de tecnologia e serviços financeiros para o empreendedor brasileiro

Como funciona a iniciativa?

O IVS tem como base a metodologia proposta pelo time de Consumer Finance do Federal Reserve Board (FED), que idealizou um modelo de indicador econômico similar nos Estados Unidos.

São consideradas as operações via cartões, voucher e Pix dentro do grupo StoneCo. O objetivo é mapear mensalmente os dados de pequenos, médios e grandes varejistas e divulgar um retrato do setor nacional, que pode orientar estratégias empresariais e decisões de investimento, fornecendo insights sobre o ambiente econômico.

“Com as expectativas altas para o segundo semestre, esses resultados podem ser um impulso extra para que os empreendedores intensifiquem a preparação para datas estratégicas como a Black Friday e o Natal.”, comenta Matheus Calvelli, pesquisador econômico e cientista de dados da Stone.

Índice do Varejo Stone foi atualizado para melhor acompanhar o setor no ambiente digital

Este mês o IV S passou por sua primeira grande atualização após quase dois anos da criação.

Com uma nova identidade visual e uma linguagem mais acessível, ele conta agora com uma análise do comércio digital, que examina as vendas online, ampliando a cobertura do setor.

A partir de agora o IVS fará parte do portfólio institucional da Stone, com o objetivo de fortalecer a comunicação da marca e trazer mais clareza para quem acompanha as divulgações.

“A base principal de dados foi transferida do site do Instituto Propague para a nova plataforma de conteúdo da Stone. A linguagem do relatório foi ajustada para facilitar sua incorporação no dia a dia desse público. A ideia é tornar o produto mais acessível e fácil de consumir”, afirma Rodolfo Luz, diretor de Marketing da Stone.

Índice de Comércio Digital

O Índice Digital analisa os setores com um volume significativo de vendas diretas online.

No comparativo, o comércio digital registrou uma alta de 3,2% em outubro, enquanto o comércio físico cresceu 0,4%. Analisando o desempenho anual, o comércio digital também superou o físico, com crescimento de 4,9% em comparação a 2,7%.

Desempenho dos segmentos

Em outubro, o setor de Tecidos, Vestuário e Calçados apresentou alta mensal de 1,8%,

Hipermercados, Supermercados, Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo também mostraram sinais de estabilização, com uma queda menor em outubro (0,6% contra 2,8% em setembro) e alta anual de 1,7%.

Artigos Farmacêuticos cresceram 2,1% no mês e 5,8% no ano, consolidando a recuperação.

Combustíveis registraram leve queda mensal (0,6%) e alta anual de 2,7%, enquanto Móveis e Eletrodomésticos subiram 1,6% no mês, revertendo parte da queda de setembro (3,5%).

Outros setores, como Livros e Papelaria e Material de Construção, também mostraram recuperação mensal, com 2,5% e 5,1%, respectivamente.

Destaques regionais

Na comparação anual, os estados que se destacaram foram Roraima, Amazonas e Maranhão, que apresentaram crescimentos de 9,4%, 8,2% e 6,8%, respectivamente.

Em seguida, Santa Catarina, Goiás e Paraná também tiveram altas de 5%, 4,9% e 3,5%. Por outro lado, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal registraram quedas de 3,4% e 0,6%, respectivamente.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube