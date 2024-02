Omnichannel: empresa permite que varejistas comparem seu desempenho com concorrentes em tempo real

Você sabe o que é a estratégia omnichannel? No varejo, trata-se da integração entre canais de venda online e offline.

A Magazine Luiza promoveu essa conexão e, entre 2015 e 2018, viu suas vendas crescerem 241% no canal digital e 51% nas lojas físicas, segundo a Forbes .

Para os varejistas adeptos do omnichannel e da transformação digital, a Manhattan tem uma proposta: comparar, em tempo real, o desempenho da sua empresa com o das concorrentes.

Para isso, a líder global em tecnologia para cadeia de suprimento lançou o “Fulfilment Experience Insights”, painel que:

Permite avaliação em tempo real;

Oferece a comparação com concorrentes – de forma anônima e confidencial;

Evita a latência inerente à maioria das ferramentas de benchmarking.

Segundo Danielle Willig, gerente de desenvolvimento de mercado na Manhattan, é a primeira vez que as equipes de operações de varejo podem ver exatamente como estão se saindo na comparação com o restante do setor.

"Isso é uma virada completa de jogo, porque agora elas têm dados reais para começar a criar mais eficiência e melhorar o desempenho no fulfillment para seus clientes.", Willig diz.

Como funciona?

O painel está incluído no Manhattan Active® Omni, e apresenta os principais indicadores de desempenho (KPIs) do fulfillment de pedidos digitais:

Conversão de retirada na loja;

Produtos em falta;

Desistências;

Tempo para realizar o fulfillment, entre outros;

O objetivo é permitir avaliar, mensurar e ajustar estratégias de execução da cadeia de suprimentos.

O painel utiliza dados agregados e anonimizados do ecossistema em nuvem da tecnologia Manhattan Active .

"A análise de dados reais entre o sucesso de concorrentes no oferecimento de serviços omnichannel é uma das formas mais efetivas de compreender como um varejista se compara a outro no mercado", Willig conclui.

