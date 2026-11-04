Tomorrowland Brasil 2027 anuncia Alok, Steve Aoki e The Chainsmokers; veja a lista de atrações

O Tomorrowland Brasil anunciou nesta quarta-feira, 4, os mais de 100 artistas que participarão da edição de 2027. Marcado para o período de 30 de abril a 2 de maio, no Parque Maeda, em Itu, no interior paulista, o festival terá Alok, Axwell, Steve Aoki, The Chainsmokers, FISHER, Illenium e Lost Frequencies entre as atrações.

A programação também inclui nomes da música eletrônica brasileira, como Dubdogz, Cat Dealers e Bhaskhar. O evento voltará ao país após uma pausa em 2026, decorrente dos incidentes registrados na edição belga de 2025.

O tema escolhido para 2027 é Consciência, que passará também pelos festivais da Bélgica e da Tailândia. O Brasil encerrará essa sequência, com a última reunião das seis emoções que compõem a narrativa: Admiração, Amor, Raiva, Alegria, Desejo e Tristeza.

Ingressos para o Tomorrowland Brasil

As entradas para o Tomorrowland estão disponíveis no site oficial, mas parte das opções já se esgotou. É o caso do ingresso diário de sábado e do Full Madness Pass, passaporte que dá acesso aos três dias de festival.

Os pacotes de viagem Global Journey e diversas categorias de acomodação no DreamVille, área de acampamento do evento, também estão esgotados.

O Tomorrowland estreou no Brasil em 2015 e teve uma segunda edição em 2016. Após um intervalo, voltou em 2023 e soma cinco edições realizadas no país.

Confira a divisão de atrações por dia confirmada pelo Tomorrowland Brasil 2027:

Sexta-feira, 30 de abril

Agents of Time

Alan Walker

Alok

Axwell

Bella Claxton b2b Paige Tomlinson

Bibi Seck

Cyril

DJ Gigola b2b HAAi

Dubdogz

DubVision

Due

Dyzen

ELFIGO

Etta

FISHER

Funk Tribu

Illusionize

Kölsch

Korolova

Liu

Lost Frequencies

Mari Carrilho

Malive

Malu

Massano b2b Volkoder

Mathame

Matisse & Sadko present Melodicca

MC Stretch

Mila Journée

Morten

Nico Moreno

Pacs

R3HAB

Renato Cohen

SHEE

Stephani B

Symphony of Unity

Third Party

Yves V

Takeover da Smash The House com Bassjackers e Dimitri Vegas b2b Lilly Palmer

Sábado, 1º de maio

Amber Broos

Antdot

Bhaskar

Brina Knauss

Bruna Strait

Cat Dealers

Chelina Manuhutu

Deer Jade

Dimitri Vegas

Dino Lenny

Eli Iwasa

Enrico Sangiuliano

Jackson

K Motionz

Kevin de Vries

Krewella

Kris Kross Amsterdam

Lilly Palmer

Marian

MC Stretch

Meduza

Merow

Miss Monique

NERVO

NGHTMRE

NOVAH

Oscar and the Wolf

Pendulum (DJ-set)

Ray Volpe

Scorsi

Silvio Soul

Steve Aoki

Symphony of Unity

Unfazed

Vegas

Viot

Domingo, 2 de maio