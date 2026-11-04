Tomorrowland Brasil 2027 anuncia Alok, Steve Aoki e The Chainsmokers; veja a lista de atrações

Tomorrowland Brasil 2027: o DJ Alok é uma das atraçõees do festival, que será realizado no interior de São Paulo. (Wesley Allen/Divulgação)
Repórter
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 12h24.
Última atualização em 4 de novembro de 2026 às 12h26.
O Tomorrowland Brasil 2027, programado para abril/maio de 2027 em Itu, SP, anunciou mais de 100 atrações musicais eletrônicas internacionais e brasileiras. O evento retorna após pausa em 2026 e traz o tema "Consciência", encerrando uma trilogia narrativa global. Muitos ingressos e pacotes já estão esgotados.
O Tomorrowland Brasil anunciou nesta quarta-feira, 4, os mais de 100 artistas que participarão da edição de 2027. Marcado para o período de 30 de abril a 2 de maio, no Parque Maeda, em Itu, no interior paulista, o festival terá Alok, Axwell, Steve Aoki, The Chainsmokers, FISHER, Illenium e Lost Frequencies entre as atrações.
A programação também inclui nomes da música eletrônica brasileira, como Dubdogz, Cat Dealers e Bhaskhar. O evento voltará ao país após uma pausa em 2026, decorrente dos incidentes registrados na edição belga de 2025.
O tema escolhido para 2027 é Consciência, que passará também pelos festivais da Bélgica e da Tailândia. O Brasil encerrará essa sequência, com a última reunião das seis emoções que compõem a narrativa: Admiração, Amor, Raiva, Alegria, Desejo e Tristeza.
As entradas para o Tomorrowland estão disponíveis no site oficial, mas parte das opções já se esgotou. É o caso do ingresso diário de sábado e do Full Madness Pass, passaporte que dá acesso aos três dias de festival.
Os pacotes de viagem Global Journey e diversas categorias de acomodação no DreamVille, área de acampamento do evento, também estão esgotados.
O Tomorrowland estreou no Brasil em 2015 e teve uma segunda edição em 2016. Após um intervalo, voltou em 2023 e soma cinco edições realizadas no país.