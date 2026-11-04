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Tomorrowland Brasil 2027 anuncia Alok, Steve Aoki e The Chainsmokers; veja a lista de atrações

Festival acontece de 30 de abril a 2 de maio, no Parque Maeda, em Itu

Tomorrowland Brasil 2027: o DJ Alok é uma das atraçõees do festival, que será realizado no interior de São Paulo. (Wesley Allen/Divulgação)

Tomorrowland Brasil 2027: o DJ Alok é uma das atraçõees do festival, que será realizado no interior de São Paulo. (Wesley Allen/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 12h24.

Última atualização em 4 de novembro de 2026 às 12h26.

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O Tomorrowland Brasil 2027, programado para abril/maio de 2027 em Itu, SP, anunciou mais de 100 atrações musicais eletrônicas internacionais e brasileiras. O evento retorna após pausa em 2026 e traz o tema "Consciência", encerrando uma trilogia narrativa global. Muitos ingressos e pacotes já estão esgotados.

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O Tomorrowland Brasil anunciou nesta quarta-feira, 4, os mais de 100 artistas que participarão da edição de 2027. Marcado para o período de 30 de abril a 2 de maio, no Parque Maeda, em Itu, no interior paulista, o festival terá Alok, Axwell, Steve Aoki, The Chainsmokers, FISHER, Illenium e Lost Frequencies entre as atrações.

A programação também inclui nomes da música eletrônica brasileira, como Dubdogz, Cat Dealers e Bhaskhar. O evento voltará ao país após uma pausa em 2026, decorrente dos incidentes registrados na edição belga de 2025.

O tema escolhido para 2027 é Consciência, que passará também pelos festivais da Bélgica e da Tailândia. O Brasil encerrará essa sequência, com a última reunião das seis emoções que compõem a narrativa: Admiração, Amor, Raiva, Alegria, Desejo e Tristeza.

Ingressos para o Tomorrowland Brasil

As entradas para o Tomorrowland estão disponíveis no site oficial, mas parte das opções já se esgotou. É o caso do ingresso diário de sábado e do Full Madness Pass, passaporte que dá acesso aos três dias de festival.

Os pacotes de viagem Global Journey e diversas categorias de acomodação no DreamVille, área de acampamento do evento, também estão esgotados.

O Tomorrowland estreou no Brasil em 2015 e teve uma segunda edição em 2016. Após um intervalo, voltou em 2023 e soma cinco edições realizadas no país.

Confira a divisão de atrações por dia confirmada pelo Tomorrowland Brasil 2027:

Sexta-feira, 30 de abril

  • Agents of Time
  • Alan Walker
  • Alok
  • Axwell
  • Bella Claxton b2b Paige Tomlinson
  • Bibi Seck
  • Cyril
  • DJ Gigola b2b HAAi
  • Dubdogz
  • DubVision
  • Due
  • Dyzen
  • ELFIGO
  • Etta
  • FISHER
  • Funk Tribu
  • Illusionize
  • Kölsch
  • Korolova
  • Liu
  • Lost Frequencies
  • Mari Carrilho
  • Malive
  • Malu
  • Massano b2b Volkoder
  • Mathame
  • Matisse & Sadko present Melodicca
  • MC Stretch
  • Mila Journée
  • Morten
  • Nico Moreno
  • Pacs
  • R3HAB
  • Renato Cohen
  • SHEE
  • Stephani B
  • Symphony of Unity
  • Third Party
  • Yves V
  • Takeover da Smash The House com Bassjackers e Dimitri Vegas b2b Lilly Palmer

Sábado, 1º de maio

  • Amber Broos
  • Antdot
  • Bhaskar
  • Brina Knauss
  • Bruna Strait
  • Cat Dealers
  • Chelina Manuhutu
  • Deer Jade
  • Dimitri Vegas
  • Dino Lenny
  • Eli Iwasa
  • Enrico Sangiuliano
  • Jackson
  • K Motionz
  • Kevin de Vries
  • Krewella
  • Kris Kross Amsterdam
  • Lilly Palmer
  • Marian
  • MC Stretch
  • Meduza
  • Merow
  • Miss Monique
  • NERVO
  • NGHTMRE
  • NOVAH
  • Oscar and the Wolf
  • Pendulum (DJ-set)
  • Ray Volpe
  • Scorsi
  • Silvio Soul
  • Steve Aoki
  • Symphony of Unity
  • Unfazed
  • Vegas
  • Viot

Domingo, 2 de maio

  • 999999999
  • Adalamoon
  • Aline Rocha b2b Ratier
  • Alok
  • Andromedik
  • Ashibah
  • Astrix
  • Bauhouse b2b simo not simon
  • Bebe Rexha
  • Blazy
  • Camila Jun
  • Carola b2b LP Giobbi
  • D-Nox
  • Delcu
  • Ekanta & Swarup + ato surpresa especial
  • Emilija
  • Fernanda Pistelli
  • Ferry Corsten b2b Marsh
  • Fezzo
  • Gareth Emery
  • HALO
  • Illenium
  • Jørd
  • Mad Maxx b2b Stryker
  • Maddix
  • MANDY
  • Marie Vaunt b2b Space 92
  • Maz
  • MC Stretch
  • me n ü
  • Omiki
  • Phaxe
  • Riascode
  • Sara Landry
  • Sub Zero Project
  • Symphony of Unity
  • The Chainsmokers
  • Timmy Trumpet
  • Vermont
  • Volkoder
  • Zac
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