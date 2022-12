Apple muda política sobre vendas em aplicativos e pode favorecer criptoativos

A Apple deverá "abrir suas portas” para aplicativos de criptomoedas, o que deverá incluir apps de pagamentos e de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês), sem conexão com a loja de aplicativos da gigante de tecnologia, a App Store.

Segundo informações da Bloomberg, a abertura do chamado Walled Garden, mecanismo de bloqueio usado pela empresa, deve acontecer por imposição da Lei dos Mercados Digitais e da Lei dos Serviços Digitais, ambas da União Eurpeia. Elas têm como objetivo principal combater o desequilíbrio no mercado causado pela vantagem das grandes empresas de tecnologia sobre os concorrentes, o que determina maior abertura a partir de 2024.

O lançamento de suporte aos aplicativos externos deve começar pelo Velho Continente, em cumprimento à nova lei, e poderá se expandir a outros territórios em caso de adoção de legislação semelhante. A mudança deverá começar por meio do lançamento da atualização do iOS17, prevista para o próximo ano.

Outra possibilidade avaliada pela Apple seria a permissão para os aplicativos externos usarem suas respectivas infraestruturas de pagamentos em vez de forçar o direcionamento dos apps para a configuração de pagamentos da empresa, o que poderia favorecer a utilização de aplicativos de pagamento em criptomoedas no iPhone e iPad.

As mudanças também deverão favorecer a utilização de marketplaces de NFTs, além das corretoras de criptomoedas. Isso porque, em outubro, a empresa decidiu impor uma cobrança de 30% de taxa em todas as transações envolvendo NFTs por meio de aplicativos no App Store.

Recentemente, a corretora de criptoativos Coinbase informou que os usuários da sua carteira digital de autocustódia não poderão mais transferir NFTs, culpando a Apple pela decisão. A empresa disse que a gigante de tecnologia bloqueou o lançamento da atualização mais recente de seu aplicativo em um esforço para “coletar 30% de taxa" das transferências por meio de compras no aplicativo.

