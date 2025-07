Em Nova York, Brasil será foco das discussões sobre a economia de baixo carbono

Com aportes na casa dos R$ 225 bilhões, os projetos de energia renovável brasileiros estão na vanguarda do movimento de descarbonização. Segundo a ONS, até 2029, 51% da capacidade instalada será gerada por biomassa, energia solar e eólica, completando os previstos 41,5% das hidrelétricas. São eventos como o Brazil Climate Summit (BCS) que fazem a ponte com o resto do mundo e têm colocado o país no centro das discussões.

A quarta edição, Brazil Climate Summit NYC 2025, será realizada em 19 de setembro, no espaço The Forum, da Universidade de Columbia em Nova York. A edição deste ano vai trazer o tema da construção de cadeias globais de suprimentos resilientes frente aos compromissos de descarbonização, com discussões sobre setores-chave como agricultura, energia e indústria pesada.

“O Brazil Climate Summit NYC 2025 tem o objetivo de destravar as oportunidades climáticas mais promissoras do país em meio a um cenário global complexo, marcado por desafios para avançar com a agenda verde. Ao promover esse ambiente de cooperação e negócios, queremos reforçar o Brasil como parceiro confiável para todo o mundo”, reflete Luciana Antonini Ribeiro, sócia e CEO da vertical de clima da eB Capital e Chairwoman do Brazil Climate Summit NYC 2025.

Brasil como protagonista da economia de baixo carbono

O evento reunirá investidores, profissionais do setor financeiro, empresários, executivos de grandes corporações, autoridades de Governo e representantes de organizações multilaterais para discutir os rumos da transição para uma economia de baixo carbono. Entre os principais assuntos que serão abordados estão:

Aço verde e a transição da siderurgia para processos mais limpos e eficientes,

Avanços em tecnologias limpas e a aplicação da inteligência artificial,

Oportunidades de investimento em climate techs e instrumentos financeiros voltados à economia verde.

Entre os nomes confirmados no Brazil Climate Summit NYC 2025 estão André Corrêa do Lago, presidente da COP30 e Dan Ioschpe, Climate Champion da conferência, que participarão como palestrantes.

Com forte presença das conversas em torno da COP30, a programação prevê painéis temáticos, matchmaking com investidores internacionais, eventos paralelos com parceiros e rodadas fechadas com foco em propostas concretas.

“Avançar na agenda climática hoje depende menos de novos diagnósticos e mais da nossa capacidade de transformar potencial em impacto real. O Brasil reúne vantagens únicas para liderar essa nova economia, mas isso só será possível com estabilidade regulatória, instrumentos financeiros eficazes e presença estratégica nas mesas onde as decisões estão sendo tomadas”, conclui Jorge Hargrave, diretor da Maraé Investimentos e membro do comitê executivo do Brazil Climate Summit.

