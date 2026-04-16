Economia

Macro em Pauta

IBC-Br: prévia do PIB sobe 0,6% em fevereiro de 2026

O desempenho foi puxado principalmente pela indústria, que avançou 1,2% no período

Bandeira do Brasil no Rio de Janeiro (Cesar Okada/Getty Images)

Bandeira do Brasil no Rio de Janeiro (Cesar Okada/Getty Images)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 16 de abril de 2026 às 09h16.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado a prévia do PIB do Brasil, subiu 0,6% em fevereiro de 2026 na comparação com janeiro de 2026, na série com ajuste sazonal. O dado foi divulgado nesta quinta-feira, 16, pelo Banco Central (BC).

O desempenho foi puxado principalmente pela indústria, que avançou 1,2%. Serviços teve alta de 0,3%, enquanto a agropecuária teve variação positiva de 0,2%.

Ao excluir o setor agropecuário, o indicador registrou alta de 0,6% no mês.

No trimestre encerrado em fevereiro de 2026 ante o trimestre terminado em novembro de 2025, o IBC-Br apresentou alta de 1,1%. No período, a agropecuária avançou 1,8%, enquanto serviços teve alta de 1,1%.

Nos últimos 12 meses, o indicador avançou 1,9%, com o agro puxando com alta de 9,7%.

O que é o IBC-Br?

Conhecido como uma espécie de “prévia do BC” para o PIB, o IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.

Publicado desde março de 2010, o indicador tem o objetivo, segundo o BC, de mensurar a evolução da atividade econômica do país e “contribuir para a elaboração de estratégia de política monetária”.

Na prática, o índice também é acompanhado pelos membros do Comitê de Política Monetária (Copom) para avaliar o ritmo da economia brasileira e como a taxa Selic influencia a dinâmica de crescimento.

Apesar de frequentemente comparado ao PIB, o próprio Banco Central ressalta que existem diferenças conceituais, metodológicas e de frequência entre os dois indicadores.

Acompanhe tudo sobre:IBC-Breconomia-brasileira

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