E se você trocasse presentes de ex por bacon? A Heinz te ajuda

Em comemoração ao Dia Internacional do Bacon, evento tradicionalmente norte-americano, a hamburgueria Big Kahuna, considerada o templo do bacon, dedica um festival inteiro ao ingrediente, que será comemorado neste sábado, 4, e terá ação especial com a Heinz, em que clientes são convidados a declararem seu amor verdadeiro pelo ingrediente, trocando presentes de seus ex-namorados por bacon.

A ação chamada de #MaisBaconPorFavor, que foi desenvolvida pela Agência Africa e executada pela Agência Haute, acontece nos dias 3, 4, 5, 7, 11 e 12 de setembro. Nesses dias, os consumidores poderão trocar itens como cartinha do ex, pelúcia, presente escrito “love” e itens com nome e fotos de ex por ketchup Heinz Bacon & Cebola Caramelizada, fatias extras de bacon no hambúrguer, porção de Bacon Nuggets, porção de batata com cheddar e bacon e milkshake de bacon.

“A ação #MaisBaconPorFavor reforça a ideia de que amor dos amantes de Bacon não tem limites, então por que não trocar os presentes do ex para declarar esse amor? Assim, instigamos essa vontade de provar as delícias servidas no Big Kahuna durante o festival, sempre acompanhadas do nosso Ketchup Heinz Bacon e Cebola Caramelizada”, declara Luana Sá, gerente de Brand Building de Heinz.

Confira a tabela completa de troca dos presentes do ex por mais bacon na ação de Heinz

1 cartinha do ex = 1 Heinz Bacon com Cebola Caramelizada 1 pelúcia/brinquedo = 1 Heinz Bacon com Cebola Caramelizada + 2 fatias extras de bacon artesanal no hambúrguer 1 presente escrito love/amor = 1 Heinz Bacon com Cebola Caramelizada +1 porção Bacon Nuggets individual 1 presente com o nome do ex = 1 Heinz Bacon com Cebola Caramelizada +1 porção de batata com cheddar e bacon individual 1 presente com a foto do ex = 1 Heinz Bacon com Cebola Caramelizada +1 Milkshake de Bacon 300 ml

