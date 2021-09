E-commerce: Webinar gratuito traz tendências e projeções para Black Friday

Por Andrea Fernandes*

Cerca de 18% de crescimento e R$ 6,1 bilhões. Mais de nove milhões de pedidos e R$ 702 de Ticket Médio. Esses serão os dados da Black Friday 2021.

Não, eu não fiquei doida. É que em dados eu confio. Vem comigo.

Prometo que essa não será a última vez que vou falar de Black Friday. A transparência é fundamental para a construção de confiança, e transformar o mundo em um lugar mais confiável é o nosso propósito no T. Group. Me perguntei se ficaria repetitivo, já que foi tema da coluna tantas vezes, mas não trazer para vocês tudo que estamos preparando para que todos os envolvidos no ecossistema digital estejam preparados para a maior data do e-commerce brasileiro não me deixaria confortável. Sinto que já tenho um compromisso com vocês, leitores dessa coluna.

O texto de hoje na verdade é um convite. As pessoas que mais confio para falar do comportamento do consumidor, tendências para o e-commerce e análise de dados vão estar juntas para um webinar muito especial que acontece nesta quinta-feira, 23, às 16h. Diria que ele é “obrigatório” para os que trabalham no e-commerce ou com e-commerce mas também muito interessante para quem entender um pouco mais as projeções para esta data que já queridinha dos consumidores,

Você pode se inscrever gratuitamente neste link.

Há alguns anos, os clientes da Clearsale falavam com o Pedro Chiamulera, fundador do T. Group, da importância de dados para traçar as estratégias no e-commerce. Isso sempre foi uma realidade para ele, mas isso não era suficiente. Assim, nasceu a Neotrust, trazendo inteligência e estratégia ao e-commerce através de dados reais — e posso dizer com toda tranquilidade, já que conheço bem a operação e os profissionais que lideram a startup hoje, que os dados mais precisos sobre o e-commerce.

Essa cobertura da Black Friday não acontece só nesse momento, antes da data. Historicamente, a Neotrust acompanha e atualiza, hora a hora, os dados na semana do evento. Neste ano, serão duas transmissões, dois relatórios e os dados em tempo real.

A escalação é de peso. Paulina Dias, que comanda a área de inteligência da empresa, trará um olhar aprofundado sobre a data, Leo Frade da Aftersale comentando o pós-venda, Omar Jarouche, da Clear, com fraudes e eu para comentarmos as tendências e comportamentos para a data mais importante do varejo digital no ano, a Black Friday. O comando da transmissão será de Julio Pacheco, diretor de comunicação do T. Group.

Eles também vão repercutir a projeção feita para a Black Friday de 2021 e uma pesquisa inédita, com mais de 2000 consumidores de todo país sobre o que eles mais esperam para a data.

Eu confio em dados, e você?

*Andrea Fernandes é CEO do T.Group

