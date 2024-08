E-book gratuito antirracismo ajuda pais e mães a lidar com o tema e a abordá-lo com os seus filhos

Quando se trata do combate ao racismo e a organização de ações de impacto social, o setor de educação tem uma vantagem: está em contato direto com as crianças, que são a parcela da sociedade mais aberta para aprender e se conscientizar.

Em esforço para avançar a pauta nas redes de ensino, público e privado, a Mind Lab acaba de lançar o e-book “Enfrentando o racismo: guia para os pais saberem como lidar”.

Escrito para orientar os pais e ajudá-los a educar seus filhos, o e-book tem seis capítulos com explicações, ferramentas e definições. Alguns dos temas abordados são:

Definição e as formas de racismo em sociedade

Os impactos na infância

As estratégias para o desenvolvimento de um ambiente familiar acolhedor

O diálogo com as crianças

Formas de lidar com incidentes que envolvem o tema.

O e-book é gratuito e pode ser acessado clicando neste link.

“Esse é um movimento que precisa ser de todos. Por isso, elaboramos conteúdos para servirem de orientação para lidar com um tema tão delicado e importante, especialmente ao abordá-lo com crianças”, diz Thiago Zola, mestre em educação e diretor de produtos da Mind Lab.

Guia antirracismo para os professores

A Mind Lab é desenvolvedora de técnicas para o fomento de habilidades cognitivas, emocionais e éticas em crianças e jovens.

Em maio, a empresa lançou a primeira versão de e-book sobre o combate ao racismo, focado em como os educadores podem lidar com o tema.

O e-book auxilia professores no aprofundamento do assunto ao abordar temas como o histórico da educação antirracista no Brasil, situações racistas, racismo estrutural e desigualdades sociais e legislação.

“São situações inesperadas e que requerem uma abordagem assertiva, que ajude e proteja o menor. É um desafio coletivo e nós nos orgulhamos em fazer a nossa parte por meio da educação”, conclui Thiago.

