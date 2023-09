Método da Mind Lab já impactou 7,3 milhões de alunos no Brasil

A Mind Lab tem o objetivo de auxiliar as escolas na complexa tarefa de reduzir um histórico abismo socioeducacional existente no Brasil. Inspirada pelas pesquisas do professor e psicólogo Reuven Feuerstein, criador da Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural, ela desenvolveu sua própria metodologia, utilizando jogos de raciocínio para provocar a vivência de situações do cotidiano. Presente em 17 estados brasileiros, a empresa já impactou positivamente a vida de 7,3 milhões de alunos e seus familiares.

O desafio da edutech

O Governo brasileiro é um dos que menos investe em educação básica entre os membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). No novo relatório divulgado pela Organização, chamado “Education at a Glance”, o País aparece no final da lista, entre as nações com valores mais baixos investidos para cada aluno na Educação Básica pública desde meados dos anos 2010. São US$ 3.583 por aluno ao ano frente a uma média global de US$ 10.949.

Desde o ano 2000, o Brasil triplicou o valor investido por aluno no Ensino Infantil, Fundamental e Médio. No entanto, ainda está distante dos outros países. No mesmo período, a Coreia do Sul passou de cerca de US$ 3 mil para US$ 14 mil por aluno ao ano, Portugal, por sua vez, de US$ 3,5 mil para US$ 10 mil e a Austrália de US$ 5 mil para US$ 12 mil. No ranking, o País fica atrás apenas do México e da África do Sul.

A proposta da Mind Lab

Focada em ampliar os potenciais de aprendizagem de crianças, adolescentes e adultos, a empresa criou um método único, que utiliza a fim de provocar a transformação social por meio da educação. Com significativos resultados atestados por entidades como Inade, BID, Instituto Ayrton Senna e Insper, ela teve impacto na melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de milhares de instituições de ensino nos 17 estados em que atua. Nos últimos 14 anos, o programa proprietário MenteInovadora vem permitido uma importante ação na jornada educacional, cognitiva e socioemocional, sobretudo da rede pública de ensino. A empresa também já capacitou mais de 200 mil professores.

Redução da pobreza com geração de renda

Há dez anos, como complemento ao Programa e buscando atuar de forma mais direta na redução da pobreza e na geração de renda à população mais vulnerável, a Mind Lab desenvolveu a socialtech Eduk. A plataforma oferta, atualmente, mais de 3 mil cursos em diversas áreas, além de divulgar oportunidades de trabalho e benefícios oferecidos por mais de 50 empresas parceiras.

