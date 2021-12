DP6 abre vagas para programa “Talentos Negros” com salário de R$ 2.500

Diversidade e inclusão estão deixando de ser tendência, integrando áreas específicas e dedicadas dentro das empresas na construção de uma cultura mais aberta, transparente e colaborativa. Para a DP6, consultoria de inteligência e performance em marketing, esta prática já acontece por meio do Comitê da Diversidade — Diverser DP6, que identificou que entre seus colaboradores negros muitos são o primeiro da família a graduar em curso superior. A pronta resposta para esta demanda social é o recém-lançado Programa “Talentos Negros”, que visa subsidiar a faculdade, além da contratação CLT, dos candidatos interessados.

Com inscrições abertas até amanhã, 8, Programa “Talentos Negros” oferece dez vagas com um salário de 2.500 reais (CLT), benefícios e auxílio financeiro de 15% do valor do salário anual para subsídio no pagamento da faculdade. Os requisitos para a participação do programa são: mínimo de 18 anos, ter ensino médio completo ou cursando, e ter conhecimentos em lógica de programação.

“Esta iniciativa corrobora com a nossa meta de ampliar para 35% a presença de negros em nosso quadro de colaboradores até 2023, garantindo emprego, formação técnica e sustentabilidade financeira para seus familiares. Esse programa fomenta ainda a presença de negros em cargos de liderança, hoje, ocupados por 13%, construindo planos de carreira e desenvolvimento profissional”, diz Fernanda Soares, gerente do Desenvolvimento Humano Organizacional (DHO).

