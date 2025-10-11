5 estratégias para o Dia das Crianças que vão além dos brinquedos

O Dia das Crianças se consolidou como a terceira data mais relevante para o mercado brasileiro. Em 2024, movimentou cerca de R$9,35 bilhões no comércio, segundo a CNC.

A expectativa para este ano é de um crescimento de 1,1%, alcançando aproximadamente R$9,96 bilhões .

A data é impulsionada pela busca das famílias não apenas por presentes, mas também por lazer e experiências diferenciadas.

Listamos, a seguir, 5 estratégias utilizadas por empresas de diferentes setores.

1. Oficina de culinária infantil no Frango Assado

Para este Dia das Crianças, 12 de outubro, a Rede Frango Assado, nos restaurantes de Caieiras e Carvalho Pinto contarão com uma oficina de culinária exclusiva para os pequenos.

Cada participante recebe:

Um avental para colorir com giz de cera;

Uma caixinha surpresa para levar o lanche para casa;

Uma cartela de adesivos exclusiva;

E um Diploma de Mini Chef Viajante, celebrando sua participação.

O evento também contará com esculturas de balões, a presença do mascote Fran para fotos e abraços, e uma trilha sonora infantil.

2. KFC joga com promoções especiais

Para celebrar a Semana das Crianças, o KFC Brasil aposta em promoções especiais. As ofertas incluem combos para duas, três ou quatro pessoas.

Com preços a partir de R$24,98 por pessoa, a campanha tem objetivo de transformar a refeição em um momento de alegria entre a família. A promoção é válida de 6 a 12 de outubro somente para vendas no balcão.

3. Renner mira em crianças e inclui adultos no acerto

Com o mote “Lookinhos para se divertir”, a Renner traz brincadeiras e referências que ganham vida em um cenário lúdico e gigante, em campanha também pensada para adultos. A estratégia inclui:

Ativações FOOH e grua de brindes de produtos licenciados Hot Wheels em parceria com a Mattel.

Sacolas para colorir e adesivos de realidade aumentada da Disney no piso das lojas e outras.

No digital, a Renner aposta em conteúdos que aproximam as famílias de forma criativa.

Um dos destaques é o conteúdo em colaboração com o creator Renan Viana (@encolhiaspessoas), conhecido por transformar pessoas e cenários em miniaturas, alinhando-se à estética de gigantismo da temporada.

4. Para CNA+, a data merece ação solidária

Para celebrar o Mês das Crianças, o grupo educacional CNA+, que reúne as escolas CNA Idiomas e Ctrl+Play, promove uma campanha solidária que une educação e responsabilidade social.

De 1º a 31 de outubro, todas as unidades da rede receberão brinquedos novos ou em ótimo estado, que serão destinados a instituições que atendem crianças em situação de vulnerabilidade, incluindo o Instituto CNA, no Capão Redondo (SP).

Alunos que se matricularem nos cursos de idiomas do CNA terão direito a benefícios exclusivos: até R$ 250 de desconto no material didático com uma parcela gratuita do estágio.

Para os estudantes que optarem pela rematrícula, além dos R$ 250 de desconto no material didático, haverá isenção no reajuste do valor do próximo estágio.

Para os cursos de tecnologia da Ctrl+Play, os novos alunos que contribuírem com a doação de brinquedos garantem isenção em uma parcela do estágio, enquanto os que fizerem a rematrícula não terão reajuste no valor do novo estágio.

5. Danoninho aproveita para lançar produto novo

A Danoninho vai aproveitar o Dia das Crianças para lançar uma nova fórmula que após 25 anos de estudos, reduziu em 50% o teor de açúcares do produto, agora a cada 100g tem apenas 10g de açúcar.

Para apresentar essa novidade, a marca participará do Festival Crescer 2025, no Rio de Janeiro, um evento gratuito e considerado um dos principais encontros voltados para pais e crianças no Brasil.

Ela fará presença com a ativação ‘Caça ao Tesouro’, que combina diversão, interação e informação em um espaço pensado para acolher as famílias. Além da brincadeira, haverá a presença do Dino, mascote icônico da marca, degustações do Danoninho Pouch e brindes exclusivos.