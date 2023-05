Cuponeria aposta em investimento em clubes de benefícios

Fundada em 2011 por Nara Iachan, Thiago Brandão e Lionardo Nogueira, a Cuponeria foi criada inicialmente a partir da necessidade observada pelos sócios de introduzir uma cultura de cupons de desconto - já muito forte fora - no país. Ao longo desses 11 anos, a solução foi aperfeiçoada e os cupons, antes físicos, tornaram-se digitais. A economia ficou mais tecnológica e com a evolução do segmento, a startup chegou ao seu modelo de negócio atual que vai muito além dos cupons, atendendo além desse público B2C, o B2B com a oferta dos clubes de benefícios e de campanhas para a indústria.

De acordo com Nara Iachan, CMO e fundadora da Cuponeria, tudo começou há dois anos quando os executivos detectaram uma tendência nesse setor. Com isso, a empresa, que já era especializada em varejo e descontos, começou a construir esses portais somando tecnologia e as parcerias, de forma a oferecer uma solução completa de conexão entre varejistas, instituições financeiras e seus clientes. “Hoje desenvolvemos e operamos 10 dos maiores clubes de vantagens, pertencentes a empresas como Bradesco, Elo e Banco Bari, impactando mais de 20 milhões de pessoas. Possibilitamos também a construção de um marketplace para vendas com integração com os maiores sellers do Brasil”, conta.

Ciente de que as empresas devem estar cada vez mais próximas do seu público oferecendo vantagens, os programas de descontos acabam sendo estratégicos para fidelizar e encantar a base inativa de clientes aumentando a recorrência no aplicativo. “Hoje quando uma pessoa opta por um serviço financeiro ela não está em busca apenas de uma conta ou cartão, mas também o que ela pode oferecer além do esperado”, reforça

Atualmente a startup desenvolve clubes para bancos, bandeiras de cartão e seguradoras oferecendo a personalização do portal e auxiliando nas divulgações trazendo sua expertise em relação às ofertas. “Outro diferencial é que essas empresas podem contar com nosso suporte durante toda parte de acompanhamento da saída de oferta, além dos relatórios periódicos que ajudam a gerar insights importantes para o nicho de atuação”, ressalta Nara Iachan.

Cupons para todos os gostos

Referência em cupons para os principais selos do e-commerce, a startup já foi investida e acelerada pelo Google por meio do programa Launchpad e, em 2016 e premiada pela Google Play Store como um dos melhores apps do ano. Atualmente, conta com mais de 8 milhões de usuários e 2 mil empresas parceiras, entre elas Americanas, Marisa, Amazon, Ifood, Casas Bahia, McDonalds e muitas outras.

Dentro do seu site, oferece uma curadoria de ofertas feita pelo seu time que busca as mais vantajosas ofertas e destaca em categorias. Também conta com o invoice que oferece a extração dos dados da nota fiscal dos consumidores de forma automatizada, melhorando a experiência no momento do cadastro para resgate de prêmios.

