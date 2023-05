Bússola & Cia: Itaú Unibanco e Grand Cru lançam Clube do vinho

O Itaú Unibanco vai oferecer a seus clientes assinatura num clube de vinhos, em parceria com a Grand Cru, a maior importadora de vinhos do país. A iniciativa busca expandir o vínculo com os clientes no mundo do varejo, ampliando ainda mais a oferta de produtos que já acontecia no marketplace próprio. Em contrapartida, fortalece a tendência cada vez maior de clubes de vinhos no mercado nacional. O valor das mensalidades varia de acordo com o perfil de cada cliente. “Diferentemente dos modelos tradicionais de assinatura de vinhos, buscamos premiar o assinante por seu tempo de permanência, em vez de penalizá-lo caso queira sair antes. Fizemos diversas pesquisas e estudamos muito o mercado para entender o que poderíamos oferecer de diferencial e que fosse adequado aos desejos do público. Tivemos bastante empenho em desenhar algo bem customizado, em um modelo mais flexível, trazendo como benefícios o que o cliente vê de mais valor”, explica Michele Vita, diretor do Itaú Unibanco.

Radiografia

A Scanntech conseguiu, em 2023, a adesão das grandes redes de presença nacional como o Grupo Pão de Açúcar e o Carrefour. Ao ler as transações físicas e virtuais destas lojas, permite a compreensão de suas dinâmicas mercadológicas. A base da Scanntech processa dados equivalentes a mais de R$ 600 bilhões por ano em 35 mil lojas. Isso equivale a mais de 86% da última projeção de faturamento da Abras para o mercado alimentar no Brasil.

Solução

A nav9, tech solving partner, conta mais de 50 soluções desenvolvidas, para clientes como SBT, Iguatemi e o Banco ABC. Só no último ano, a nav9 faturou R$ 9 milhões, um crescimento de 47% em relação a 2021. “Resolvemos três principais problemas para os clientes: foco, contexto e velocidade”, explica o fundador da nav9, Matheus Danemberg.

Fibra

A Oi Fibra fechou 2022 com 4,23 milhões de acessos e crescimento de 14,6% frente a 2021, apontando a força desse ativo na reestruturação da empresa. É o serviço de banda larga por fibra mais bem avaliado do Brasil entre as grandes empresas. Uma análise dos dados da Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida 2022, feita pela Anatel, aponta que o serviço de internet por fibra óptica prestado pela Oi recebeu a melhor avaliação dos clientes entre as empresas de abrangência nacional. A nota geral de satisfação da Oi Fibra foi de 7,49, enquanto a média geral das demais grandes operadoras no mesmo segmento foi de 7,18.

Números

A Gaudium, startup focada nos mercados de mobilidade e logística do Rio de Janeiro, foi responsável por movimentar mais de R$ 1 bilhão em 2022, em parceria com serviços regionais de transporte e entregas presente em mais de 1,4 mil cidades brasileiras, em todos os estados do país e no Distrito Federal. A startup atingiu a marca de mais de 200 milhões de corridas realizadas. Por mês, são mais de 5,5 milhões de corridas.

Pesquisa 1

Pesquisa da Futuros Possíveis em parceria com o Opinion Box, apurou os reflexos da pandemia 2020 até 2023 em relação à capacidade de atender às exigências do trabalho do futuro. Noventa e três por cento acreditam ter competências para se manterem empregadas; 87% priorizam a preparação para os desafios futuros do mercado. A maioria (79%) afirmou ter tempo para se qualificar. Para 69%, só estudar não é suficiente para se preparar para o futuro do trabalho.

Pesquisa 2

Por faixa etária, o grupo entre 30 e 49 anos é o que afirmou ter menos tempo para se qualificar. Em relação ao grupo socioeconômico, surpreendentemente os entrevistados das classes C,D e E disseram ter mais disponibilidade para se preparar para o futuro (80%) do que as classes A B (77%).

Prêmio

Um termo depreciativo e sexista foi usado para buscar uma nova definição de empoderamento: especialista em carros. A Ipiranga criou, em 2022, a campanha Maria Gasolina, que atingiu 70 milhões de pessoas com a ação no digital, demonstrando que as mulheres gostam, entendem e também são apaixonadas por carros. A empresa foi premiada pelo The Webby Awards, categoria Metaverso Imersivo & Virtua, na subcategoria Diversidade, Equidade & Inclusão. Esta é a principal premiação internacional que homenageia a excelência na Internet e contou com mais de 2 milhões de votos populares.

Design

Com dois anos de mercado e quase 10 milhões captados em 2022 a Faster, tem impactado a contratação de serviços de design, oferecendo mais agilidade aos projetos de comunicação em organizações como Ancar, Nubank, Netflix e SAP. A startup atende mais de 100 clientes com plataforma de design por assinatura simples e intuitiva que permite que essas e outras empresas solicitem todo o design em até 24 horas reduzindo em até 50% os gastos com fornecedores tradicionais.

Preferências

Levantamento do ViajaNet mostra que São Paulo, Lisboa, em Portugal, e Recife estão no topo da lista de locais mais procurados pelos clientes na plataforma neste início de ano. Esses destinos representam 39% das escolhas. As duas cidades brasileiras são capitais muito populares no Carnaval. No caso do município pernambucano, os olhares se voltam a Olinda. O levantamento considera o período de 1º de janeiro a 30 de março de 2023.

Búzios

A Casa Búzios tem previsão de conclusão em 2025, numa área de 260.750 metros quadrados em localização privilegiada da Praia Rasa. O projeto terá 165 casas e mais de 30 itens de lazer, 70 mil metros quadrados de área de lazer, com destaque para o Beach Club e restaurantes. O conforto ainda prevê quadras poliesportivas, playground, espaço para eventos, academia, spa, piscinas e gamezone.

