Antiga estação ferroviária de Taubaté recebe o projeto Canteiro Aberto

Com as obras de revitalização da antiga Estação Ferroviária de Taubaté em andamento o Instituto I.S, organização social civil, privada e sem fins lucrativos, em iniciativa conjunta com a Brasil Restauro, o Instituto Biapó e em parceria com a Escola Municipal de Artes Maestro Fêgo Camargo e a prefeitura de Taubaté, está promovendo o projeto cultural “Canteiro Aberto”. A ação vai contar com eventos artísticos, exposições e visitas guiadas, oferecendo uma experiência única de imersão na cultura e na história local, além de aproximar a comunidade taubateana do restauro desse patrimônio histórico. A inauguração do projeto será no dia 27 de maio com o início da “Estação das Artes”.

A "Estação das Artes" consistirá em eventos gratuitos, abertos à comunidade em geral, nos quais a estação será transformada em um espaço de exposição e promoção das artes visuais, música e teatro. O edifício histórico servirá como objeto de inspiração, apreciação e exposição. Cada evento oferecerá a oportunidade de acompanhar o progresso dos trabalhos no canteiro de obras, despertando um olhar sobre as técnicas construtivas, os espaços e o processo de restauro, além de permitir a apreciação artística. “Estamos bem animados com o Canteiro Aberto, será uma forma de expor para a comunidade e para quem quiser conhecer, a importância histórica da estação e o potencial do local. Além disso, será uma nova forma de aproveitar a Estação do Conhecimento e usufruir do repertório oferecido de maneira mais interativa e didática", diz o presidente do Instituto I.S, Rodrigo França.

É possível fazer visitas guiadas?

A segunda fase do projeto terá início em setembro deste ano e será chamada de “Visitas Guiadas”. Sua atividade irá se basear em visitas de fato à estação nas quais a população terá a oportunidade de conhecer a memória do prédio, os trabalhos de restauração em andamento e suas descobertas. Além disso, para transformar a visita, os guias serão atores da Escola Municipal de Artes Maestro Fêgo Camargo que irão se fantasiar de personagens importantes da história local e do país. “Será interessante para as pessoas terem contato com a história da cidade onde moram e do impacto no país como um todo. A consciência do que aconteceu no passado e os personagens que tiveram envolvimento é de suma importância para o entendimento das obras e da estação e do que ali acontecerá no futuro”, declara o presidente do Instituto Biapó, Sergio Ciqueira.

Ao unir esforços, as instituições envolvidas visam valorizar o patrimônio histórico de Taubaté, promover o acesso à cultura e ao conhecimento arquitetônico, e incentivar o envolvimento da comunidade na preservação de seu legado. “De fato o projeto será uma ótima oportunidade para apresentar a história, as obras da estação e as atividades educativas programadas. A intenção é aproximar a comunidade de sua história, expor a importância de um local seguro, gerador de conhecimento e economia”, declara a arquiteta da Brasil Restauro, Fabiula Domingues.

