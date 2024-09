Crédito consignado em uma hora e 100% digital é nova aposta do Inter 

Após fechar o segundo trimestre com R$ 4,4 bilhões na carteira de crédito dos consignados, o Inter enxerga sinal verde para investir na modalidade.

Com uma base de clientes que fechou o mesmo período com 33 milhões – mais 1 milhão de clientes ativos – o banco digital aposta na conveniência e liberou uma nova jornada para a solicitação de crédito consignado.

Agora, a contratação do serviço leva cerca uma hora – a depender da jornada individual do cliente.

O processo pode ser feito de forma 100% digital, por meio do super app financeiro do Inter .

As taxas de juros começam a partir de 1,35% – a depender do convênio e prazo de pagamento.

Esta é a primeira de três fases de melhorias previstas para 2024.

“Queremos ampliar a frente do consignado do Inter e acelerar a nossa carteira de crédito. Enxergamos um grande potencial em crescer nosso market share do produto dentro da nossa base de clientes com foco em contribuir para atingir o plano de negócios 60/30/30”, diz Flávio Queijo, diretor de Crédito Imobiliário e Consignado no Inter.

A estratégia citada visa atingir 60% milhões de clientes até 2027, acompanhando taxas de 30% no indicador de eficiência e no ROE (Retorno Sobre Patrimônio).

A estratégia de aceleração do crédito consignado do Inter

Para 2024, o roteiro de melhorias está centrado na digitalização e no uso do super app. Ele ainda inclui duas outras fases:

Liberação da capacidade de refinanciamento de contratos de forma 100% digital e com pagamento imediato

Implementação da portabilidade do crédito entre instituições financeiras pelo super app.

“Nosso objetivo é olhar para o potencial dentro da nossa base de clientes, além de atrair novos clientes através da portabilidade. Boa parte dos nossos clientes têm consignado no mercado, e a outra ainda está começando. Tornar nosso modelo digital, oferecendo taxas mais atrativas e uma experiência conveniente, nos traz vantagens competitivas diante da concorrência”, Flávio conclui.

