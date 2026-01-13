Opinião: por que o ouro voltou a ser uma necessidade estratégica em um mundo instável

Por Marcelo Brunella (com colaboração de Manoel Mello de Albuquerque)*

O cenário econômico global em 2026 iniciou-se sob o signo da volatilidade. A recente escalada de tensões na América Latina, catalisada pela intervenção direta dos Estados Unidos na Venezuela, redesenhou o mapa de riscos para o investidor institucional e de varejo.

Em resposta imediata, o mercado de metais preciosos não apenas reagiu, mas reafirmou sua hegemonia como o porto seguro definitivo: o ouro rompeu a barreira histórica dos US$ 4.500 por onça-troy, acompanhado por um rali sem precedentes na prata, que atingiu recordes nominais.

A busca por proteção e ativos reais

Diferente de ativos relacionados ao ciclo de consumo ou à estabilidade de governos específicos, o ouro opera sob a lógica da escassez e da independência soberana.

O fenômeno que testemunhamos agora, de uma corrida global por ativos reais, reflete o receio de uma desestabilização sistêmica. A instabilidade na Venezuela não é um evento isolado; ela se soma às incertezas sobre o conflito no Leste Europeu e às discussões disruptivas sobre a soberania de territórios como a Groenlândia.

Neste tabuleiro, o ouro deixa de ser um mero componente de diversificação para se tornar uma necessidade estratégica.

A busca por diversificação para longe do dólar americano ganha tração toda vez que o cenário geopolítico se torna turvo, enquanto o ouro, como ativo financeiro, oferece a liquidez e a segurança que moedas fiduciárias muitas vezes não conseguem garantir em momentos de choque.

Eleições de 2026 e o cenário doméstico

No cenário doméstico, o ano de 2026 impõe uma camada adicional de complexidade: o calendário eleitoral. Historicamente, os mercados brasileiros convivem com a sensibilidade política em anos de sucessão presidencial, reagindo semana a semana ao fluxo de pesquisas e às sinalizações fiscais dos candidatos.

Esse “prêmio de risco eleitoral” frequentemente se traduz em volatilidade acentuada no câmbio e na curva de juros, empurrando o investidor para a proteção de ativos que transcendam as fronteiras da política nacional.

É nesse hiato de previsibilidade que o ouro se projeta como um instrumento de governança patrimonial indispensável.

Diferente de ativos atrelados à dívida pública ou à dinâmica de consumo interno, o metal oferece uma correlação negativa com momentos de estresse fiscal.

Na minha experiência à frente das relações governamentais da Anoro, tenho observado que a maturidade do nosso mercado permite que, hoje, o investidor brasileiro acesse essa proteção com o mesmo nível de liquidez e segurança jurídica encontrados em mercados desenvolvidos há mais tempo.

Perspectivas para o investidor

A projeção para o restante de 2026 sugere que a busca por refúgio não será apenas uma reação defensiva, mas uma estratégia de posicionamento estrutural.

Com as tensões geopolíticas no entorno regional e a incerteza natural das urnas, a manutenção de uma parcela do portfólio em ouro atua como um “colchão de liquidez” contra a erosão do poder de compra.

Dados do CompaniesMarketCap reforçam essa tese: o ouro retomou recentemente o topo da capitalização global, superando gigantes da tecnologia e reafirmando sua dominância frente à volatilidade das economias de plataforma.

Governança e segurança do mercado

Para gestores de patrimônio e investidores institucionais, o momento exige um olhar pragmático sobre a estrutura do mercado.

O setor no Brasil atingiu um patamar de profissionalismo onde a transparência e a conformidade legal garantem que o ouro transacionado via DTVMs autorizadas cumpra rigorosos requisitos de pureza e rastreabilidade.

Atualmente, o ecossistema liderado pela Anoro congrega instituições que respondem por cerca de 95% do mercado de ouro ativo-financeiro no país, o que confere ao investidor uma garantia de governança sob a supervisão do Banco Central e da CVM.

Diante de um horizonte onde a política monetária e os desfechos eleitorais ditam o ritmo dos negócios, o ouro permanece como a âncora necessária.

Em um Brasil que, ciclicamente, testa a resiliência de seus investidores, o metal não é apenas um ativo de reserva, mas o selo de confiança para quem busca atravessar a turbulência com o capital preservado e disponível para as oportunidades que surgirão no pós-eleição.

*Marcelo Brunella é diretor de relações governamentais da Anoro; Manoel Mello de Albuquerque é diretor da Anoro.