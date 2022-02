CrediHome fecha mais de R$ 4,5 bi em crédito imobiliário em 2021

A CrediHome, plataforma de crédito imobiliário, fechou 2021 com R$ 4,5 bilhões em crédito concedido por meio de financiamentos imobiliários e home equity, sendo que 97,5% correspondem a financiamentos. Em relação à demanda por parte dos compradores, foram mais de R$ 20 bilhões em propostas analisadas pela empresa.

Em 2021, o mercado imobiliário seguiu o ritmo aquecido que se iniciou em 2020. O movimento de aumento na aquisição de crédito fez o setor bater recordes. Segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), os financiamentos com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) somaram um montante de R$ 171,85 bilhões entre janeiro e outubro de 2021, o que representa uma alta de 85,4% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Dispondo de uma plataforma multibanco que compara de forma automática as taxas e condições dos principais bancos, a CrediHome também atua com oferta direta de crédito imobiliário com fundos próprios. A opção complementar aos clientes foi concedida por meio de uma licença do Banco Central em 2020, que permitiu a atuação da empresa como Sociedade de Crédito Direta (SCD).

Como estratégia para impulsionar ainda mais o setor imobiliário com a inovação, a fintech foi adquirida pela Loft, plataforma digital que facilita a compra e venda de imóveis, em agosto.

“Nosso objetivo é expandir o acesso ao crédito imobiliário de forma menos burocrática aos clientes e a aquisição pela Loft contribui para isso”, declara Bruno Gama, CEO da CrediHome.

No início do ano, a fintech também firmou parceria com o Mercado Livre. Com a parceria, os clientes que procuram imóveis pelo marketplace já conseguem simular o financiamento do imóvel desejado por meio de uma ferramenta automatizada. Se o cliente seguir com a simulação, é redirecionado ao suporte da CrediHome.

Para conseguir dar conta de toda a operação e crescimento dos negócios, a empresa precisou aumentar sua equipe. Em janeiro de 2021, a startup mantinha 150 colaboradores, já em janeiro de 2022 esse número subiu para mais de 310, representando um aumento de mais de 106% no quadro.

