Coronavac é segura, diz estudo

Testes realizados com 50.000 voluntários na China indicam que o imunizante produzido pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, é seguro e não apresentou efeitos colaterais importantes. Anvisa dá aval para ampliar estudos e permite aumentar número de voluntários.

Johnson & Johnson anuncia fase 3 de testes e até 60.000 pessoas podem ser testadas.

Chefe do CDC fez previsão hoje no Senado dos Estados Unidos de que os americanos serão vacinados até julho.

Opas adverte o mundo: covid-19 continuará se propagando pós-vacina.

Brasil vive ‘onda’ de impeachments; analistas veem ‘banalização’

Fogo no Pantanal – Animais

Austrália – Pelo menos 380 baleias

Hit da quarentena – Chinelo com meia

Dia do sorvete – Dicas de utensílios

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.