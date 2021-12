Contabilizei oferece atendimento gratuito para empreendedores em SP

A fim de ofertar cada vez mais o serviço de abertura de empresa e contabilidade para micro, pequenas empresas e profissionais que atuam de maneira autônoma, a Contabilizei, maior escritório de contabilidade do Brasil, inaugura seu primeiro ponto de atendimento físico em São Paulo, localizado no piso térreo do Shopping Eldorado.

A Contabilizei tem o objetivo de ajudar o profissional e empreendedor brasileiro em todas as suas necessidades, fomentando negócios e impulsionando a economia do país. Pensando nisso, no espaço físico, além de esclarecer dúvidas sobre contabilidade, gestão e negócios ou qualquer outra questão relacionada que possa surgir, será possível contar com a equipe de especialistas para realizar o processo de abertura de empresa ou migrar de contador. Pioneira em digitalizar processos contábeis, a Contabilizei é também a primeira contabilidade digital a disponibilizar abertura de empresas por meio de um espaço físico.

“Oferecemos serviços personalizados para cada perfil de negócio e área de atuação, como medicina, engenharia, publicidade, e muitos outros. Agora com o ponto de atendimento no Shopping Eldorado, além dos canais de contato já consagrados como WhatsApp e telefone até as 22h, estamos criando uma nova forma de relacionamento para nossos clientes e demais profissionais que queiram conhecer os serviços da Contabilizei”, diz Guilherme Soares, vice-presidente de Growth.

No mercado desde 2013, a Contabilizei mantém o seu DNA digital e ao mesmo tempo entende a importância e a necessidade de disponibilizar diferentes formatos de serviço e atendimento de forma que pessoas que empreendem tenham, a partir da experiência, poder de escolha para decidir como preferem ser atendidos e recepcionados pelo time. Além disso, o ponto de atendimento físico é mais uma opção para pessoas que desejam conhecer e interagir com a marca.

