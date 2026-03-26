Consultoria e mentoria: por onde começar a transformar sua experiência em serviço?

Por Juliana Garcia*

Há uma conversa que está acontecendo em silêncio em salas de reunião: a de profissionais altamente competentes percebendo que o mercado corporativo mudou, e que talvez o movimento mais inteligente não seja encontrar a próxima empresa, mas construir algo próprio.

Não é uma conversa sobre crise. É uma conversa sobre oportunidade. Sobre a possibilidade de transformar sua experiência em oferta de serviço. Mas como fazer isso?

O ativo que ninguém ensinou a usar

Décadas de carreira constroem algo que não aparece no currículo com clareza suficiente: capacidade de tomar decisão em ambiente complexo. Visão sistêmica. Repertório real de situações que só o tempo e a experiência produzem.

Esse é um ativo raro. E o mercado está faminto por ele.

Pequenas e médias empresas crescem sem estrutura de gestão. Empreendedores tocam operações inteiras sem nunca ter tido acesso a alguém que já resolveu aquele problema antes. Negócios travam em decisões que um executivo experiente resolveria em uma tarde.

O problema não é falta de demanda. É falta de oferta organizada.

Porque a maioria dos profissionais seniores nunca aprendeu a transformar o que sabe em serviço. A carreira corporativa não ensina isso. Ensina a entregar dentro de uma estrutura – não a construir a própria.

A diferença entre experiência e valor percebido

Experiência é matéria-prima. Valiosa, legítima, densa. Mas matéria-prima sem estrutura não vira ativo. Não vira posicionamento. Não vira demanda. Não vira negócio.

O executivo que decide entrar no mercado de consultoria ou mentoria não precisa aprender a ser competente: ele já é. Precisa aprender a nomear o que sabe, para quem isso resolve algo específico, e como apresentar isso de forma que o mercado entenda e pague.

Essa é uma habilidade diferente. E é exatamente onde está o gargalo.

Profissionais com 20, 25, 30 anos de trajetória chegam a esse movimento com repertório robusto - e com um posicionamento vago. "Ajudo empresas a crescer." "Tenho experiência em gestão." "Posso contribuir em várias áreas."

Isso não é oferta. É currículo reembalado.

Oferta é especificidade: quem você atende, qual problema você resolve, qual resultado concreto a pessoa pode esperar ao trabalhar com você.

O mercado que está sendo formado agora

O Brasil vive um momento particular. Mais de 322 mil vagas de gerência e diretoria foram eliminadas nos últimos seis anos – não porque faltaram bons profissionais, mas porque as estruturas corporativas se transformaram. Ao mesmo tempo, o ecossistema de pequenas e médias empresas segue crescendo, carente de orientação qualificada.

De um lado, profissionais com bagagem. Do outro, empresas com problemas que essa bagagem resolve.

O que falta, quase sempre, é a ponte entre os dois.

Consultoria e mentoria são essa ponte. E o momento para construí-la é agora - quando a demanda é alta, a concorrência qualificada ainda é baixa, e o custo de entrada nunca foi tão acessível.

Não é recomeço. É expansão.

A narrativa de que sair do corporativo para empreender é um recomeço do zero precisa ser revista.

Para o profissional que tem trajetória real, não se trata de começar de novo. Trata-se de transferir estatura, de um ambiente que a abrigava para um mercado que vai reconhecê-la, quando bem apresentada.

O que muda não é a competência. É o modelo.

Em vez de entregar dentro de uma estrutura, você passa a construir a sua. Em vez de depender de um cargo para ter autoridade, você constrói uma autoridade que pertence a você, independente de empresa, de vínculo, de ciclo econômico.

Isso tem nome. Tem método. E tem mercado.

O maior desperdício não é tentar e errar. É ter uma trajetória valiosa, sólida e respeitável, e não encontrar forma de fazê-la continuar existindo e gerando valor fora do sistema que a abrigou por tanto tempo.

*Juliana Garcia é especialista em transição de carreira executiva e criação de negócios de consultoria e mentoria. Fundadora do Devolvi Meu Crachá e referência em estruturação de negócios de serviços de alto valor (consultoria e mentoria).