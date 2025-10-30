Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

O boom da consultoria independente: por que profissionais estão deixando o mercado tradicional

Cresce o número de brasileiros que optam por abrir suas próprias consultorias — um movimento impulsionado por profissionais formados em administração e pela busca por autonomia e renda escalável.

Empresas, startups e até órgãos públicos estão contratando consultores independentes para resolver problemas complexos com agilidade e precisão. Isso exige um perfil multidisciplinar: alguém que compreenda finanças, estratégia, tecnologia e comportamento organizacional. (Getty Images)

Empresas, startups e até órgãos públicos estão contratando consultores independentes para resolver problemas complexos com agilidade e precisão. Isso exige um perfil multidisciplinar: alguém que compreenda finanças, estratégia, tecnologia e comportamento organizacional. (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 05h02.

Nos últimos anos, a consultoria independente deixou de ser uma escolha pontual para se tornar uma tendência consolidada no mercado brasileiro. O número de profissionais que adicionaram “consultor independente” ao perfil cresceu, com destaque para as áreas de gestão, finanças, marketing e recursos humanos.

Esse crescimento reflete uma transformação mais ampla: profissionais qualificados estão preferindo trabalhar por conta própria, com mais flexibilidade, propósito e liberdade geográfica.

E, nesse cenário, quem estudou administração desponta como o grupo mais preparado para essa virada.

A consultoria independente se expandiu junto com a economia digital e o aumento do trabalho remoto. A plataformização do mercado — com redes como Upwork, Workana e Malt — abriu espaço para que profissionais autônomos pudessem oferecer serviços de alto valor sem depender de grandes empresas de consultoria. O modelo permite às organizações acesso rápido a especialistas sem os custos fixos de uma equipe interna.

Entre os segmentos em alta estão:

  • Gestão financeira e estratégica;

  • Transformação digital e inovação;

  • Gestão de pessoas e cultura organizacional;

  • Sustentabilidade e ESG;

  • Planejamento e reestruturação de negócios.

Essas áreas, em sua maioria, exigem conhecimento profundo em administração, análise de dados e estratégia de negócios, pilares centrais da formação administrativa contemporânea.

Para quem deseja atuar como consultor independente, entender o funcionamento completo de uma organização é essencial — e é justamente isso que a graduação em administração oferece.

O curso prepara o profissional para diagnosticar problemas empresariais, criar soluções sob medida e medir resultados, três competências essenciais para o sucesso em consultoria.

Segundo o relatório Future Skills 2025 da consultoria ManpowerGroup, as habilidades mais valorizadas em consultores independentes incluem:

  • Capacidade analítica e de interpretação de dados;

  • Entendimento financeiro e contábil;

  • Comunicação clara e persuasiva;

  • Adaptação a diferentes modelos de negócios;

  • Competência para liderar projetos multifuncionais.

Essas competências aparecem de forma estruturada na formação em administração, que também estimula o pensamento crítico e o olhar estratégico — diferenciais que tornam o profissional apto a atuar tanto em pequenas empresas quanto em multinacionais.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.

Acompanhe tudo sobre:Dicas de carreiraGraduaçãoGraduação Escola de Negócios Saint Paul

Mais de Carreira

‘O desconforto me moveu’: o CEO que trocou planilhas financeiras por propósito no varejo da moda

Errou como líder? Veja como reconstruir a confiança da sua equipe sem pegar ‘atalhos’

Conheça a mudança que começa quando o líder deixa de “saber” e começa a “perguntar”

Quatro jeitos de líderes com mentalidade de coaching fazerem diferente — e por que dá certo

Mais na Exame

Apresentado por Escolas de Negócios Saint Paul

Quem é Maria Eduarda Kawakami, jovem que já pensa como uma líder global: ‘Quero impactar o mundo’

Carreira

‘O desconforto me moveu’: o CEO que trocou planilhas financeiras por propósito no varejo da moda

Brasil

'Não podemos aceitar que o crime continue destruindo famílias', diz Lula após operação no Rio

Esporte

Diferença entre torneios ATP 250, 500 e Masters 1000