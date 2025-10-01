Esta consultoria gaúcha superou desafios para dobrar a receita em dois anos

Idiane Duarte (41) sempre trabalhou em ambientes corporativos, com carteira assinada em grandes empresas do Rio Grande do Sul. Porém, em 2021, ela teve um estalo e começou a identificar um gargalo com pequenos empreendedores e amigos que enfrentavam dificuldades no dia a dia de suas empresas.

Nessa toada, ela viu que a democratização de práticas de cultura organizacional e inovação para pequenos e médios negócios não era explorada e decidiu empreender nessa vertente.

Então, tornou-se sócia de Bruno Bazanella (36) para fundarem a Farofa Consultoria. O objetivo era o de mostrar a empreendedores que ferramentas de planejamento estratégico, aceleração e inovação não são só para as grandes empresas.

No primeiro ano, a empresa não apresentou um faturamento expressivo, mas isso não os fizeram desistir.

Com persistência, avançaram em 2022 com serviços fora do comum para mudar a mentalidade dos pequenos empreendedores de que certos processos não eram “para eles”. Entre eles, apoio ao bem-estar e equilíbrio entre vida pessoal e trabalho.

Clube Estilingue

Diferente das consultorias tradicionais, criaram o Clube Estilingue, um espaço de trocas entre empreendedores, tendências e aprendizados, e também o programa Desacelera, voltado para saúde mental.

Este último é oferecido em formato corporativo, mas também aberto mensalmente, sem cobrança, à comunidade — permitindo que qualquer pessoa tenha acesso. Neste momento, a empresa tomou fôlego e já apresentava um faturamento de quase R$250 mil.

Com o tempo, Idiane percebeu outra necessidade recorrente: muitos empreendedores tinham dificuldade de lidar com tarefas administrativas e financeiras do dia a dia.

Para preencher essa lacuna, nasceu a Pipoca Serviços, empresa irmã da Farofa que oferece soluções práticas de BPO financeiro e gestão administrativa, permitindo que os donos de pequenos negócios foquem no que realmente importa: vender e crescer.

A trajetória, no entanto, não foi sem desafios. As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024 afetaram consideravelmente o ecossistema empresarial local, levando seus clientes a reduzirem investimentos em consultorias.

Tentando se adequar ao cenário, tentou juntamente com a equipe reinventar serviços para atender às novas demandas. Porém, o caixa da empresa sentiu o impacto: dos cinco maiores clientes, apenas um manteve projetos ativos.

Fundo emergencial

Para atravessar esse período, a empresa precisou recorrer à reserva de emergência. Sem ter por onde correr, a empresária buscou apoio em um fundo emergencial montado apenas para empreendedores gaúchos, onde se podia - em cinco dias - e sem burocracia, conquistar crédito orientado.

O fundo Retomada RS ofertou a Idiane R$ 84 mil para o seu capital de giro. “Foi essencial para reforçar as operações, manter a estrutura e dar fôlego até o fechamento de novos contratos”, explica.

Assim, ela deu a volta por cima e com planejamento e fechou o ano de 2024 com faturamento acima R$ 600 mil.

Mesmo passando por estas dificuldades, a empreendedora sempre agiu comprometida em gerar impacto social. Além dos programas abertos à comunidade, Idiane participa ativamente da Microem Caxias do Sul, núcleo de apoio a micro e pequenas empresas.

Ali, ela integra iniciativas voltadas ao empreendedorismo feminino, como a organização de um prêmio anual que reconhece mulheres empreendedoras da região.

Também está no projeto Previsão Empreendedora para Meninas, que leva temas de empreendedorismo e empregabilidade para jovens de escolas públicas. A ideia é preparar adolescentes do ensino médio para o mercado de trabalho, mesmo que não sigam o caminho do empreendedorismo.

