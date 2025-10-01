Negócios

Esta consultoria gaúcha superou desafios para dobrar a receita em dois anos

Idiane Duarte e Bruno Bazanella, sócios da Farofa Consultoria, em Caxias do Sul, enfrentaram a crise das enchentes e se restabeleceram com serviços não tão usuais para empreendedores, como apoio à saúde mental

Idiane Duarte e Bruno Bazanella, da Farofa: apoio ao bem-estar e equilíbrio entre vida pessoal e trabalho para empreendedores (Divulgação/Divulgação)

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 10h10.

Idiane Duarte (41) sempre trabalhou em ambientes corporativos, com carteira assinada em grandes empresas do Rio Grande do Sul. Porém, em 2021, ela teve um estalo e começou a identificar um gargalo com pequenos empreendedores e amigos que enfrentavam dificuldades no dia a dia de suas empresas.

Nessa toada, ela viu que a democratização de práticas de cultura organizacional e inovação para pequenos e médios negócios não era explorada e decidiu empreender nessa vertente.

Então, tornou-se sócia de Bruno Bazanella (36) para fundarem a Farofa Consultoria. O objetivo era o de mostrar a empreendedores que ferramentas de planejamento estratégico, aceleração e inovação não são só para as grandes empresas.

No primeiro ano, a empresa não apresentou um faturamento expressivo, mas isso não os fizeram desistir.

Com persistência, avançaram em 2022 com serviços fora do comum para mudar a mentalidade dos pequenos empreendedores de que certos processos não eram “para eles”. Entre eles, apoio ao bem-estar e equilíbrio entre vida pessoal e trabalho.

Clube Estilingue

Diferente das consultorias tradicionais, criaram o Clube Estilingue, um espaço de trocas entre empreendedores, tendências e aprendizados, e também o programa Desacelera, voltado para saúde mental.

Este último é oferecido em formato corporativo, mas também aberto mensalmente, sem cobrança, à comunidade — permitindo que qualquer pessoa tenha acesso. Neste momento, a empresa tomou fôlego e já apresentava um faturamento de quase R$250 mil.

Com o tempo, Idiane percebeu outra necessidade recorrente: muitos empreendedores tinham dificuldade de lidar com tarefas administrativas e financeiras do dia a dia.

Para preencher essa lacuna, nasceu a Pipoca Serviços, empresa irmã da Farofa que oferece soluções práticas de BPO financeiro e gestão administrativa, permitindo que os donos de pequenos negócios foquem no que realmente importa: vender e crescer.

A trajetória, no entanto, não foi sem desafios. As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024 afetaram consideravelmente o ecossistema empresarial local, levando seus clientes a reduzirem investimentos em consultorias.

Tentando se adequar ao cenário, tentou juntamente com a equipe reinventar serviços para atender às novas demandas. Porém, o caixa da empresa sentiu o impacto: dos cinco maiores clientes, apenas um manteve projetos ativos.

Fundo emergencial

Para atravessar esse período, a empresa precisou recorrer à reserva de emergência. Sem ter por onde correr, a empresária buscou apoio em um fundo emergencial montado apenas para empreendedores gaúchos, onde se podia - em cinco dias - e sem burocracia, conquistar crédito orientado.

O fundo Retomada RS ofertou a Idiane R$ 84 mil para o seu capital de giro. “Foi essencial para reforçar as operações, manter a estrutura e dar fôlego até o fechamento de novos contratos”, explica.

Assim, ela deu a volta por cima e com planejamento e fechou o ano de 2024 com faturamento acima R$ 600 mil.

Mesmo passando por estas dificuldades, a empreendedora sempre agiu comprometida em gerar impacto social. Além dos programas abertos à comunidade, Idiane participa ativamente da Microem Caxias do Sul, núcleo de apoio a micro e pequenas empresas.

Ali, ela integra iniciativas voltadas ao empreendedorismo feminino, como a organização de um prêmio anual que reconhece mulheres empreendedoras da região.

Também está no projeto Previsão Empreendedora para Meninas, que leva temas de empreendedorismo e empregabilidade para jovens de escolas públicas. A ideia é preparar adolescentes do ensino médio para o mercado de trabalho, mesmo que não sigam o caminho do empreendedorismo.

Este conteúdo foi produzido pelo Fundo de Impacto Estímulo - que apoia pequenos empreendedores brasileiros com crédito facilitado, capacitação e conexões - em parceria com a EXAME. Clique aqui para saber mais sobre o Estímulo. Leia aqui todas as reportagens já publicadas.

