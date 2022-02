Conheça 5 termos em inglês mais usado no setor de TI

De acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), o setor de tecnologia deverá gerar mais de 400 mil empregos no Brasil. Com a alta demanda, o mercado exige profissionais cada vez mais qualificados e o inglês aparece como um desafio a ser superado. O idioma lidera as comunicações de diversas áreas de atuação em TI, com muitas expressões e terminologias sendo necessárias no cotidiano de trabalho.

Para Rafael Iapequino, Head de Marketing e Country Manager da Slang no Brasil, plataforma online para ensino de inglês especializado em conteúdos profissionais e técnicos, aprender o idioma com termos específicos para a área de tecnologia é fundamental para os profissionais desse mercado, sendo um diferencial para um setor que ainda sofre um gap de talentos.

“Falta de mão de obra acaba consequentemente atrasando a chegada de novas tecnologias no país. Por isso, quando as empresas apostam na qualificação de seus funcionários, elas estão preparando aquele colaborador não só para a sua função atual, mas também para a evolução do próprio mercado”, afirma Rafael.

Conforme uma pesquisa da Catho, profissionais que dominam a língua inglesa recebem cerca de 60% a mais dos que não possuem tal habilidade no currículo, e esse índice é especialmente alto em cargos de tecnologia e inovação. Pensando nisso, a Slang desenvolveu um módulo específico para a área de tecnologia.

Segundo Iapequino, solução da empresa é buscada por toda a América Latina

para que seus profissionais aprendam desde o nível básico até o avançado as terminologias específicas para a sua área de atuação. Além disso, outro ponto é que os usuários aprendem expressões novas com cursos que podem ser acessados em qualquer lugar através do aplicativo.

A pedido da Bússola, o time da Slang destaca cinco termos específicos do setor de tecnologia que profissionais da área precisam saber:

Hash table

Hash table é uma estrutura de dados bastante usada na área de Ciência da Computação. Ela associa chaves de pesquisa a valores. Seu objetivo é, a partir de uma chave simples, fazer uma busca rápida e obter o valor desejado.

Troubleshooting

Troubleshooting é uma forma de analisar ou solucionar um problema. É um fluxograma que indica os possíveis problemas que um produto, processo ou sistema operacional pode apresentar. Além disso, ele também mostra quais as causas e como proceder diante de cada problema.

Integrated development environment (ou IDE)

IDE é um software bastante utilizado por desenvolvedores, ele fornece diversos recursos aos programadores para o desenvolvimento de softwares. O IDE ajuda na elaboração de aplicações e facilita diversos processos ligados à parte de desenvolvimento.

Cloud-based

Cloud-based é um termo que se refere a aplicativos, serviços ou recursos disponibilizados por um provedor de computação em nuvem para usuários por meio da internet.

Scripting language

Scripting language é uma linguagem de programação usada em um sistema de tempo de execução. Ela automatiza e agiliza a execução de tarefas que seriam realizadas individualmente por um ser humano.

