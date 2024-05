Ranking de FIIs: os 10 melhores fundos de tijolo e de papel em abril, segundo a Quantum

Os fundos imobiliários (FIIs) registraram o primeiro revés do ano de 2024 no mês de abril. No período, o IFIX, índice de referência para o mercado, subiu 1,43%. O desempenho foi destaque também no trimestre, quando o IFIX caiu 0,77%, interrompendo uma sequência de cinco meses seguidos no positivo.

Em termos de rendimentos, o revés equilibrou o desempenho de fundos de tijolo, aqueles que investem diretamente em imóveis, e os de papel (renda fixa). Levantamento mensal elaborado pela plataforma de dados financeiros Quantum para a EXAME mostrou que cinco entre os dez FIIs de maior rentabilidade em abril eram de tijolo, e outros cinco de papel.

Os 10 maiores retornos positivos de FIIs em abril de 2024

FIIs de tijolo: 10 maiores retornos positivos de abril de 2024

FIIs de papel: 10 maiores retornos positivos de abril de 2024