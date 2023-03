BPool triplica crescimento e mira faturamento de R$ 150 milhões

A contratação de múltiplos especialistas de marketing por grandes empresas é um processo burocrático e que precisa responder a uma série de regras de compliance e processos. Ao mesmo tempo, a busca pela rapidez e dinamismo que caracterizam a comunicação contemporânea também é uma exigência latente. É nessa frente que a tecnologia permite um encontro de ambas as necessidades, de maneira fluida e segura, e onde atua a BPool, startup que desenvolveu uma plataforma Enterprise Gateway Marketplace (EGM) com o propósito de transformar a contratação de serviços de marketing. Só no último ano, a martech triplicou seu crescimento, chegando a 200% e marcando presença em 10 países na América Latina e cerca de 70 clientes, entre eles grandes corporações como TikTok, Google, L'Oréal, Reckitt, Kellogg's, Unilever e Nestlé.

“A alta taxa de adoção da plataforma se dá justamente pelo problema que ela resolve dentro de grandes empresas. De um lado temos os times de marketing sedentos por mais inovação, criatividade e agilidade, do outro, os times de compras que precisam buscar cada vez mais eficiência, compliance e cumprimento dos processos da companhia. A plataforma resolve muito bem essas necessidades tendo Compras como cliente e Marketing como usuário”, diz Daniel Prianti, cofundador e CSO da BPool.

Também em 2022, a martech anunciou a aquisição do controle societário da Ollo, empresa líder no mercado de curadoria e contratação de talentos criativos Com isso, passou a ter em sua plataforma três módulos disponíveis aos clientes: marketplace (pacotes de serviços de marketing), live marketing (eventos, ativações, convenções, trade marketing, incentivos) e freelancers / squads (montagem de times criativos e de tecnologia customizados). “Este movimento nos permitiu entrar em um mercado enorme de contratação de profissionais independentes, respondendo a uma demanda recorrente de nossos atuais clientes e acelerando nosso crescimento", declara Beto Sirotsky, cofundador e COO da BPool.

Para 2023, os planos seguem ambiciosos: a meta é alcançar um faturamento de R$ 150 milhões e ultrapassar a marca de 100 marcas utilizando a plataforma.“Tão importante quanto a implementação de novos clientes em 2023 é o processo de melhoria contínua do nosso produto em experiência e usabilidade - para isso contamos com uma relação próxima com os clientes e parceiros da plataforma e muita escuta ativa”, afirma Daniel Prianti.

A plataforma

Por meio do algoritmo de curadoria e matching e um workflow automatizado, a BPool permite que clientes façam curadoria, contratação e gestão de serviços de marketing trazendo ganhos exponenciais em criatividade, inovação, agilidade e eficiência. Funciona assim: dentro da plataforma, os parceiros são homologados por inúmeros critérios, como expertise, experiência em categorias específicas e histórico de trabalho. No início da busca, o cliente já pode definir um pacote de serviços com preço pré-estabelecido e aprovado pela área de Compras. O algoritmo, então, faz um cruzamento entre a necessidade do usuário e quem oferece determinada especialidade, recomendando os três parceiros mais adequados. Assim, os profissionais de marketing podem agendar chemistry meetings via plataforma e definir quem atende melhor às suas demandas. Como as condições já foram pré-estabelecidas entre a área de compras da plataforma e a BPool, os profissionais de marketing ganham agilidade para iniciar um projeto com um novo parceiro especialista em até 48 horas.

“Através da BPool sendo um só fornecedor que centraliza múltiplos especialistas e, de um workflow de plataforma pensado nas necessidades de marketing, os clientes têm um ganho significativo em inovação, criatividade e velocidade.”, afirma Beto Sirotsky.

Serviços de marketing

Mais de 160 parceiros que atuam diretamente no setor de live marketing estão conectados à plataforma. A jornada de contratação de live marketing acontece por meio de módulo próprio e workflow específico. É uma das frentes que mais cresce na plataforma. Todos os parceiros podem ser acionados via um único contrato e uma única homologação, o que resulta em um processo extremamente ágil para o marketing.

“A BPool apoia as áreas de marketing que precisam de mais inovação, especialização, diversidade e agilidade — e que agora podem concentrar a curadoria e a gestão de suas ações de live marketing na plataforma. As áreas de compras, por sua vez, otimizam verbas, aumentam eficiência, inteligência de dados e compliance. Além disso, os clientes contam com regionalização e parceiros independentes com foco em entregas inovadoras, tudo de forma transparente e de acordo com as normas de compliance das grandes corporações”, afirma Nuno D’Eça, sócio e head of procurement na BPool.

Através da plataforma, é possível manter um histórico comparativo de propostas de diferentes fornecedores, além de gerar um baseline de todas as compras realizadas nas ações e eventos. Isso ocorre através da parametrização de propostas recebidas e de notas fiscais pagas a fornecedores. Esse processo mantém o histórico e a base de dados organizada para auditorias futuras. A BPool ainda resolve um problema de longa data do setor: evitar que os impostos sobre faturamento sejam bi-tributados, quando os parceiros da plataforma sub-contratam fornecedores.

