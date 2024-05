CRMBonus recebe aporte de R$ 400 milhões, e dobra valor de mercado para R$ 2,2 bilhões

A CRMBonus, conhecida por popularizar o giftback no varejo brasileiro, anunciou nesta terça-feira, 14, a conclusão de uma rodada de captação série B no valor de R$ 400 milhões. A operação, liderada pelo fundo internacional BOND, avalia a empresa em cerca de R$ 2,2 bilhões, mais que o dobro da avaliação obtida na série A em 2021.

Fundada em 2018 por Alexandre Zolko, Luiz Fernando Guedes e Eduardo Vieira, a CRMBonus evoluiu de uma solução de cashback para o varejo para uma plataforma sofisticada que utiliza grandes volumes de dados e inteligência artificial (IA) para aplicar descontos e monetizar a base de dados das empresas. A companhia atende grandes clientes como Vivo, Adidas, Azul, Safra e Vivara.

A estabilidade dos negócios da CRMBonus chamaram a atenção de diversos fundos internacionais. O fundo BOND, que avalia oportunidades no Brasil há pelo menos oito anos, lidera a rodada e faz seu primeiro investimento no país.

Fundado por Mary Meeker em 2018, é conhecido por investir em empresas de tecnologia de alto crescimento. Meeker, uma ex-analista de Wall Street, é famosa por seu papel em investimentos em gigantes como Airbnb, Uber e Snap.

Além disso, o BOND já financiou empresas de destaque como Canva, Nextdoor e Plaid, reforçando sua reputação de identificar e apoiar startups que se tornam líderes de mercado.

Da direita para a esquerda: Guilherme Cervieri, CFO da CRM Bonus, e a sequência dos 3 fundadores, Luiz Fernando Guedes, Alexandre Zolko e Eduardo Vieira

Com o novo aporte, Daegwon Chae, sócio da BOND, assume um assento no conselho da CRMBonus, que também conta com a presença de um sócio da Valor Capital, o ex-Softbank Paulo Passoni.

"A CRMBonus é uma companhia única, que escalou exponencialmente sua operação com foco em duas premissas centrais: gerar mais receita para seus clientes e adicionar valor aos consumidores”, destaca Chae. “O entusiasmo em torno da empresa é evidenciado pelos mais de 3.000 varejistas clientes, que crescem com a CRMBonus enquanto a companhia evolui para se tornar o futuro das plataformas de engajamento.

Alexandre Zolko, CEO da CRMBonus, afirma que os novos recursos serão utilizados para acelerar a expansão e consolidar a empresa como a principal alternativa às soluções de crescimento oferecidas por Meta e Google.

“Eu vejo essa rodada nos ajudando não apenas financeiramente, mas também com o endosso de um dos melhores fundos de investimento do mundo. Eles são certeiros nos aportes e agora enxergam em nós um potencial enorme para nos tornarmos uma empresa diferenciada. Com todos os dados que temos, podemos nos transformar em uma plataforma que, utilizando muita inteligência artificial, é capaz de oferecer algo que gigantes do Vale do Silício não conseguem".