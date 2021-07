Compra da Lambda3 pela Tivit impacta a cultura de TI no Brasil

Por Ana Busch (editora interina)

A gigante Tivit não comprou apenas mais uma desenvolvedora de software, ao agregar ao seu portfólio a Lambda3. A multinacional brasileira e one stop shop de tecnologia reforça, com a aquisição, um movimento que é tendência no mercado de TI: busca de expertise técnica aliada a governança, priorizando pessoas. A Lambda3 é reconhecida entre os desenvolvedores por sua cultura. Certificada pelo Great Place to Work desde 2017, mantém um time diverso, composto por profissionais de ponta, capazes de atuar desde ideação e concepção até a entrega de produtos digitais. E trouxe junto uma história de debates sobre cultura organizacional, agilidade e transformação digital.

Fomentando eficiência

Lançado em março de 2020 para mitigar os efeitos econômicos da pandemia, o microcrédito Fomenta, da Prefeitura de Maricá (RJ), chega a mil contratos assinados ajudando a explicar como a cidade de 164.500 habitantes da região metropolitana do Rio conseguiu fechar 2020 com 7% de crescimento em empregos formais, na contramão da crise que atingiu o estado e o resto do país. As três linhas que oferecem créditos de até R$ 40 mil com juro zero e carência de um ano impulsionam a economia local, onde mais empresas foram abertas ano passado do que fechadas. O Fomenta é lastreado pelo Fundo Soberano criado com recursos dos royalties do petróleo. As parcelas que retornam remuneram o fundo municipal, garantindo o desenvolvimento sustentável mesmo que nenhuma gota seja extraída dos campos do pré-sal da Bacia de Santos.

Aula aberta sobre covid

Efeitos no coração, pulmão, cérebro e na saúde mental são alguns dos resquícios que podem persistir de semanas a meses após a fase aguda da covid-19. O líder global no contexto dos cuidados paliativos, Suresh Kumar, falará pela primeira vez para o Brasil em uma aula aberta e gratuita, em 2 de outubro, sobre as perspectivas da pandemia e como será o futuro da saúde na construção de redes comunitárias na assistência ao paciente. Kumar é diretor do Centro Colaborador da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a Participação Comunitária em Cuidados Paliativos e falará a convite do Instituto Pallium Brasil, instituição de ensino e prática em cuidados paliativos e compassivos. As vagas são limitadas e é preciso se inscrever com antecedência.

Tecnologia no prato

A empresa de tecnologia Best.Projects, premiada na categoria government do Partner of the Year Award 2021, da Microsoft, foi selecionada por criar uma solução tecnológica para o programa Bom Prato, gerindo uma ação emergencial do programa em meio à pandemia. A ação beneficiou mais de 8 mil pessoas em situação de rua com 24 mil refeições por dia. O projeto é uma parceria entre a Best.Projects e a Prodesp, empresa de Tecnologia do Governo do Estado de São Paulo. A Microsoft escolheu o projeto da empresa dentre 4.400 indicações de mais de cem países.

Desespero de Caboclo

Após o vazamento de novos áudios que reforçam a acusação de assédio sexual e moral – dessa vez relatada por um membro da diretoria da CBF –, o presidente afastado da entidade, Rogério Caboclo, está atirando para todos os lados.

Ao acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pedindo a recondução à Presidência, a defesa de Caboclo ignora que a análise e o julgamento desse tipo de denúncia são, no âmbito desportivo, atribuições exclusivas da Comissão de Ética do Futebol Brasileiro.

Conforme definido pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), o STJD sequer deverá apreciar, e muito menos julgar, o mandado de garantia apresentado pela defesa do dirigente acusado.

Matriarcado no cerrado

O muralista Wes Gama inaugurou esta semana, em Goiânia, seu maior painel ao ar livre, com 1.206 m². Sobre fundo amarelo, o artista retratou uma mulher como representação do saber ancestral das mães, sábias e anciãs, detentoras do conhecimento sobre o poder da natureza e a medicina popular. "A Matriarca" está cercada de livros e da flora e da fauna típicas do cerrado, bioma que sempre inspirou o muralista. A pintura comemora os 40 anos da Farmácia Artesanal, líder em manipulação de medicamentos no centro-oeste do Brasil e em Belo Horizonte.

Fonoaudiologia para todos

A GEADCURSOS, uma das maiores empresas de cursos especializados em fonoaudiologia do Brasil, termina o semestre com crescimento, mesmo no contexto da pandemia, quando precisou operar uma transformação que passou toda a operação de mais de 22 anos para o ambiente digital. Somente nos seis primeiros meses deste ano, foram 57 cursos on-line, incluindo um aprimoramento em disfagia neurogênica, com 13 dos maiores representantes da fonoaudiologia no Brasil, com módulo previsto para julho. Em agosto, será lançada a 23ª edição do curso Disfagia de A a Z, com a fonoaudióloga Ana Paula Brandão.

Diversão e arte

A Unipar, líder na produção de cloro, soda e PVC na América do Sul, escolheu 11 projetos sociais que serão apoiados pela companhia em Cubatão e Rio Grande da Serra, além de programas culturais patrocinados via Lei Rouanet. A empresa estima que as ações tenham potencial para impactar cerca de 12 mil pessoas, incluindo àquelas que vivem nas comunidades próximas às fábricas, contribuindo para o desenvolvimento local. Os projetos, selecionados em maio e junho, permitirão acesso a aulas e práticas esportivas e culturais. As iniciativas contam ainda com ações que buscam a ampliação da consciência sustentável entre as crianças e os jovens, com foco na preservação do meio ambiente e recursos naturais.

Chaves em mãos

Lojistas do ParkJacarepaguá, 20º shopping da Multiplan, em construção no Rio de Janeiro, já estão com as chaves de suas operações em mãos. A entrega foi realizada ao longo da última semana, para iniciarem as obras de acabamento. O empreendimento vai gerar 4 mil postos de trabalho. Já estão confirmadas operações da Magazine Luiza, Renner, Smart Fit, C&A, Riachuelo, Prezunic e Outback, entre outras. Com inauguração marcada para novembro de 2021, o shopping terá mais de 240 lojas, a maior arena permanente de patinação no gelo do estado e entretenimento para toda a família, com dois parques externos de 6 mil m². O shopping também será o mais sustentável da companhia, com diferentes iniciativas, entre elas, reuso de água, uma estação de tratamento de esgoto própria e um dos maiores parques solares urbanos da América Latina.

Carros sem covid

A Ultragaz desenvolveu um novo sistema de higienização de carros, que além de reduzir o uso de água e produtos químicos, recebeu atestado de eficácia contra o novo coronavírus, do laboratório francês de biopesquisa Eurofins. O “Ultragaz Limpeza Automotiva” faz a higienização completa dos carros a vapor, a uma temperatura de 180 ºC. O calor aliado à pressão elimina 100% dos vírus e bactérias. Já há 16 máquinas em operação no Brasil.

Estágio no Hotmart?

A Hotmart, empresa global de tecnologia e líder em produtos digitais, tem 30 vagas abertas para seu programa de estágio até o dia 19 de julho. São para as áreas de negócios e tecnologia, no escritório em Belo Horizonte. O programa busca pessoas com fome de aprendizado, criativas e engajadas. Na área de tecnologia, os cursos compatíveis são: Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Computação e de Software. Já na área de negócios, são: Administração, Ciências Econômicas, Design, Engenharia de Produção e Jornalismo, entre outros. A companhia oferece bolsa compatível com o mercado por 6h diárias, vale transporte, vale refeição, plano de saúde e odontológico, e incentivo a idiomas (inglês e espanhol).

Grana Extra

A bantech Digio lança campanha publicitária para sua nova modalidade de crédito, o Grana Extra. A campanha traz rimas e explicação simplificada com o conceito de dar uma mãozinha ao disponibilizar valores pré-selecionados de R$ 1 mil a R$ 30 mil aos clientes da conta digital. O novo filme publicitário mostra a solução de crédito como aquela mão amiga para os momentos de necessidade de uma maneira leve. O Grana Extra pode ser solicitado diretamente do app do Digio com poucos toques e o pagamento pode ser realizado de 6 a 24 vezes, com juros a partir de 2,97% ao mês.

Mais viagens

Dynamic Travel, marca nacional 100% voltada para viagens corporativas anuncia sua nova marca: redistribuindo as equipes, que contam com especialistas com mais de dez anos de atuação, adotando licenças tecnológicas de segurança mais robustas, visando prevenção de fraudes e melhoria contínua no atendimento. Para o próximo ano, a Dynamic Travel planeja crescimento com abertura de novas unidades nas regiões centro-oeste e nordeste do Brasil.

Tecnologia a favor do negócio

Como estratégia de expansão da companhia, a Riachuelo aumenta seu portfólio de lifestyle e com mais de cem novas marcas passa a comercializar produtos de diferentes segmentos e players, como Ri Happy, Cobasi TodoVino e Levi's. O projeto reflete a expansão e a transformação digital em que a companhia já vem trabalhando desde o lançamento do e-commerce e, agora, com a plataforma de marketplace, seguindo o conceito "one stop shop".

*Ana Busch é jornalista, diretora de Redação da Bússola e sócia da Tamb Conteúdo Estratégico

