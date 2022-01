Completou o seu Wordle de hoje? 2 milhões de pessoas já

Por Danilo Vicente*

Duvido que haja uma pessoa que não pare de zapear a TV quando percebe que o Roda a Roda, antigo Roletrando, está no ar. Programa histórico do SBT, é uma versão do norte-americano Wheel of Fortune, criado pelo apresentador Merv Griffin. Eis que a nova febre da internet é uma versão simplificada deles... e cativante. Wordle explodiu em popularidade no início deste 2022. Em novembro do ano passado, tinha 90 jogadores por dia. Agora, mais de dois milhões.

O objetivo é adivinhar uma palavra de cinco letras em até seis tentativas. O Wordle é um jogo em inglês — então, só palavras nesse idioma. A cada tentativa o sistema mostra, por meio de cores, quais letras fazem parte da palavra correta e estão na posição adequada, quais fazem parte mas estão na posição errada e aquelas que devem ser descartadas.

Ao jogar a primeira vez se percebe a simplicidade. E há outros dois acertos para cativar as pessoas: apenas uma palavra pode ser adivinhada por dia; e o jogador tem a possibilidade de compartilhar sua performance nas redes sociais, mas sem revelar a palavra.

Thi Nguyen, professor de filosofia da Universidade de Utah e estudioso de jogos, escreveu no Twitter sua opinião sobre por que o jogo se tornou viral.

“A parte mais inteligente da Wordle é sua presença na mídia social”, escreveu. “A melhor coisa é o design do gráfico Wordle compartilhável. Há uma enorme quantidade de informação — e drama — embalada nesse pequeno gráfico.”

O criador de Wordle, Josh Wardle (o sobrenome dele deu origem à brincadeira do título do jogo), teve a ideia como um presente para sua namorada, que gosta de jogos de palavras. O casal se divertiu por meses. Depois, rapidamente se tornou uma obsessão no grupo de WhatsApp da família de Josh, até que ele resolveu expandir o público.

O idioma deixou de ser uma barreira para os brasileiros na primeira semana de janeiro, quando o paulistano Fernando Serboncini, gerente de engenharia do Google que mora no Canadá, lançou o Termo. Atualmente, 175 mil pessoas jogam todos os dias a versão em português.

No Wordle ou no Termo, a fórmula é idêntica. Ambos ainda não têm monetização. Ainda. Há tantas possibilidades que duvido que assim continuem. Para os criadores, o desafio agora é saber como ganhar dinheiro com suas criações.

*Danilo Vicente é sócio-diretor da Loures Comunicação

